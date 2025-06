La música es un instrumento poderoso: Christopher Weeldon

Christopher Wheeldon (Reino Unido, 1973), coreógrafo en residencia del Festival Paax GNP 2025, presenta esta noche la Gala de Ballet Encuentros en el Hotel Xcaret Arte de Playa del Carmen. En una entrevista exclusiva con El Heraldo de México, comparte su visión sobre el arte coreográfico, la conexión con nuevas audiencias y valiosos consejos para las futuras generaciones de la danza.

La gala, que reúne una selecta selección de piezas clásicas y contemporáneas interpretadas por renombrados bailarines internacionales, acompañados por La Orquesta Imposible bajo la batuta de la directora Alondra de la Parra, incluye además la más reciente colaboración del británico con la bailarina Danielle Rowe para Paax GNP.

Sobre esta pieza, el británico comenta:

“Los bailarines han trabajado arduamente con Danielle día tras día, construyendo la obra poco a poco. Hasta ahora solo he visto fragmentos y mañana tendremos el ensayo general, la primera vez que observaré la obra en su totalidad. Danielle ha logrado capturar pequeñas instantáneas de la personalidad de cada bailarín, reflejándose con autenticidad en la coreografía.”

Asimismo, durante esta gala, el coreógrafo presentará dos de sus obras más aclamadas: Within the Golden Hour, con música del compositor Ezio Bosso, y Them/Us, Pas de deux Us, con las delicadas composiciones de Keaton Henson.

Nacido en Yeovil, Inglaterra, Wheeldon se formó en la prestigiosa Royal Ballet School de Londres, donde adquirió una sólida formación en ballet clásico. Posteriormente, desarrolló una brillante carrera como bailarín principal en el Royal Ballet antes de consolidarse como uno de los coreógrafos más innovadores de su generación, fusionando con maestría la tradición clásica con las expresiones contemporáneas para crear un lenguaje único y universalmente reconocido.

Al abordar su proceso creativo, explica:

“Mi inspiración depende mucho de cómo me sienta en cada momento. Disfruto trabajar con una narrativa clara, pero también encuentro magia en la libertad del enfoque abstracto, permitiendo que la música guíe espontáneamente el movimiento. Ambas formas aportan diferentes dimensiones y conexiones con el público.”

En cuanto a la importancia de atraer a audiencias jóvenes al ballet, señala: “No se trata de sacrificar la profundidad artística, sino de programar con inteligencia. La música es un elemento poderoso que conecta especialmente con los niños. Sin embargo, existe un reto económico, ya que muchos jóvenes no pueden costear entradas en grandes teatros. Por otro lado, es difícil alejarlos de sus dispositivos electrónicos; por ello, es fundamental encontrar formas creativas de llegar a ellos a través de las pantallas y motivarlos a experimentar la magia del ballet en vivo”.

Finalmente, Wheeldon ofrece un consejo invaluable para los coreógrafos emergentes: “Es fundamental trabajar con dedicación y aprovechar cada oportunidad para crear movimiento. Al principio, es natural sentir la influencia de otros, pero con esfuerzo constante se logra desarrollar una voz auténtica. Siempre he dicho sí a proyectos, colaboraciones y presentaciones; eso ha sido clave para mi crecimiento. Incluso hoy, sigo evolucionando y explorando nuevas formas de expresión”.

Con una trayectoria que incluye colaboraciones con compañías de renombre mundial como el New York City Ballet -donde fue el primer coreógrafo residente en más de cuatro décadas-, el Royal Ballet, el American Ballet Theatre y la San Francisco Ballet, Wheeldon ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el prestigioso Prix Benois de la Danse y múltiples premios TDF/Bessie Award. Su obra After the Rain es considerada un auténtico ícono del ballet contemporáneo.