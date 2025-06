Sharkius, la librería oculta en el Metro Zapata que da voz al cómic mexicano independiente

En medio del ajetreo de la Ciudad de México, en un rincón inesperado del Sistema de Transporte Colectivo Metro, florece un oasis para la narrativa gráfica mexicana. Se trata de Sharkius, una librería especializada en cómic nacional e independiente que ha encontrado su hogar en el pasillo de transbordo entre la Línea 3 y la Línea 12, en la estación Zapata. Aunque a simple vista podría pasar desapercibida, esta librería es un refugio cultural que ha comenzado a transformar silenciosamente el panorama del cómic mexicano.

Fundada y administrada por Iván Kemchs, Itzcoatl Fabela y Rosa Flores, Sharkius representa una unión de esfuerzos entre proyectos anteriores, "Shark Comics” y “Librería Rius”, que convergieron en un mismo ideal: visibilizar y distribuir el talento de autores independientes del país. “Portamos con mucha felicidad y orgullo el nombre Sharkius porque es una representación gráfica de nuestra historia”, explicó Rosa Flores al hablar sobre la fusión de ambos nombres que dio origen al concepto.

Pero Sharkius no es solo una tienda; es también un espacio de comunidad. En palabras de Fabela: “Uno entra a nuestra librería como a un país distinto, una isla donde no se juzga a nadie por sus lecturas ni sus creencias. Aquí hay espacio para todo tipo de historias, incluso aquellas que no caben en los moldes tradicionales.”

Del cómic nacional al lector casual: una apuesta cultural

Desde su apertura, Sharkius ha construido una sólida red con más de 4 mil títulos en su catálogo. Su enfoque ha estado siempre en destacar la obra de artistas nacionales. “La caricatura mexicana fue el punto de partida del espacio cuando lo retomamos, pero pronto nos dimos cuenta de que había mucho más que mostrar: cómic político, narrativas experimentales, obras de terror, fantasía y crítica social”, explicó Iván Kemchs.

A lo largo del tiempo, la librería ha funcionado como un puente entre autores y lectores, pero también entre creadores y editoriales. “Nuestro trabajo no es solo exhibir. Queremos ser una distribuidora, fomentar redes, vincular a los autores con oportunidades reales”, agregó Fabela.

Una comunidad creciente… y un evento que marcó un antes y un después

Aunque hoy solo cuentan con una sucursal dentro del Metro, los planes de expansión ya están sobre la mesa

El primer evento formal en Sharkius fue la presentación de “La Rata Continer”, un cómic de culto dentro del circuito independiente. Aunque el espacio físico es limitado, la respuesta del público fue contundente. “Fue un experimento, pero salió mejor de lo que esperábamos. La gente estaba emocionada de escuchar a los autores. Queremos repetir ese tipo de experiencias”, detalló Rosa.

La elección de esa obra como debut no fue casual: los autores querían hacer una firma, y Sharkius estaba listo para iniciar dinámicas más abiertas con el público.

“Sí, sabíamos que era un título arriesgado por su contenido, pero también creemos que abrir el diálogo sobre todo tipo de historias es necesario. Que sea un espacio sin prejuicios”, subrayó Rosa.

El futuro de Sharkius: expansión, editorial y más historias

Sharkius no es solo una librería. Es una declaración cultura

Aunque hoy solo cuentan con una sucursal dentro del Metro, los planes de expansión ya están sobre la mesa. “Nos gustaría abrir más puntos de venta, incluso colaborar con otras librerías interesadas en tener un espacio para el cómic mexicano”, comentó Iván. También han considerado crear una editorial propia que mantenga el mismo enfoque: impulsar a los autores nacionales.

Títulos como “Ultrapato”, de Edgar Delgado, quien también trabaja para Marvel, y obras de Imosh (Luis Castillejos) como “Dientes de leche” y “El rumor de los huesos”, figuran entre los favoritos del público y de los propios fundadores. “Son libros que aunque cambien de lugar en la tienda, se siguen vendiendo solos por su calidad gráfica y narrativa”, aseguró Rosa.

Un consejo para quien quiere empezar

La entrevista concluyó con un mensaje poderoso para las y los jóvenes que sueñan con vivir del arte, la escritura o el cómic: “Hazlo. No esperes a tener todo resuelto. Aprende en el camino. Empieza con lo que tienes y mejora sobre la marcha. Pero sobre todo, hazlo por amor al proyecto, no por buscar dinero rápido”, reflexionó Iván.

Sharkius no es solo una librería. Es una declaración cultural, un espacio en resistencia y un recordatorio de que las grandes historias también pueden encontrarse entre pasillos de concreto y trenes subterráneos.