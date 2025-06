Vicente Quirarte: Ante todo, poeta

Cada semana, don Martín Quirarte pagaba un peso por el enorme y fastuoso tomo de “La historia de Gil Blas de Santillana”. Aquella novela picaresca provocaba ensoñaciones en su hijo: "Cuando el personaje bebe vino y un pedazo de pan con queso, yo hacía lo propio, pero en ese entonces no usaba vino, sino Coca Cola. Para mí significa mucho ese libro por esa circunstancia y porque fue el primer libro que leí íntegramente", recuerda ahora Vicente Quirarte (CDMX, 1954).

Una multitud de personajes, de hecho, comenzó a habitar la mente del escritor: Don Pancho, el portero de la casa que los Quirarte habitaban en el Centro Histórico, alimentaba la imaginación con historias de fantasmas.

"Se supone que había un hombre sin cabeza, era terrible cuando mi mamá me decía, 'vamos a la azotea a recoger la ropa'. Yo pensaba, 'que horror, que me pida otra cosa, menos ir a la azotea'. Luego regresamos a la casa y mis hermanos y yo no queríamos ir solo al baño, teníamos pánico".