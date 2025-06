“La cultura no tiene pasaporte”: Iván López Reynoso

La agenda de Iván López Reynoso (Guanajuato, 1990) para los próximos meses está repleta. Dos de sus compromisos mayores son: ser, a partir de agosto, el nuevo director principal de la Ópera de Atlanta; el otro es su debut en la Deutsche Opera Berlín, uno de los teatros de mayor prestigio en el mundo.

“Es un nombramiento honrosísimo el que me ha conferido la Ópera de Atlanta, es una compañía a la que le tengo muchísimo cariño, debuté con ellos hace unos meses, en marzo. Fue muy curioso porque es una de esas ocasiones en las cuales sientes una conexión inmediata. Yo no los había dirigido antes, nos conocimos ahora, en febrero o marzo de este año, entre ensayos y funciones de Macbeth, de Verdi, que era la primera vez que dirigía también esa ópera”.

Llegar a Estados Unidos en medio de una duras políticas migratorias, con redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y una polarizada ciudadanía es para López Reynoso una oportunidad:

“Me parece que es el más hermoso de los mensajes y el mensaje es que el arte es el verdadero camino o el verdadero medio para hermanar a todas las sociedades del mundo. No deja de ser un momento históricamente importante en el cual recibo este nombramiento, pero creo que viene también con una fuerza muy importante de la magnífica y espectacular comunidad artística mexicana. Nuestro pueblo históricamente ha sido exportador de extraordinarios, grandísimos artistas”, dice.

Y añade:

“Hay que mandar ese mensaje de que la cultura no tiene pasaporte. La cultura no tiene una nacionalidad. La cultura es para todos. Hay unas palabras inmortales en la "Novena Sinfonía" de Beethoven y es que tenemos que aprender a ser hermanos. En tiempos actuales, ese tal vez sea el mensaje más poderoso de este nombramiento que asumo con gran responsabilidad”.

La otra gran noticia es el debut en la Deutsche Opera Berlín:

“Es una cosa que me tiene realmente muy ilusionado, es uno de los teatros top del mundo, llegar a un recinto así pues es siempre una ilusión y un gran compromiso. Llego con una de las óperas importantísimas del repertorio italiano, la Francesca da Rimini de Riccardo Zandonai, que no es una ópera que se interprete muy a menudo, pero que sí es una ópera crucial, es muy poderosa que toma este fragmento de la comedia de Dante, la famosísima Francesca da Rimini. Y bueno, serán tres funciones en otoño, en octubre y noviembre de este año”, dice.

Este año, López Reynoso celebra 15 años de carrera. Ante el éxito, la reflexión y la revisión de una trayectoria son inevitables.

“Hoy sí te puedo decir que soy conscientemente una versión de mí mismo que me gusta, he trabajado mucho, soy responsable con la música, pero sé que nadie es perfecto, que todos somos humanos y que por ende hay mucho camino que recorrer y todavía habrá seguramente muchos errores por cometer para seguir creciendo, pero he vivido siempre tratando de respetar lo más posible esta profesión y hacerle justicia a la música”.