"Bodas de sangre", obra sobre los reclamos hacia las mujeres

Bodas de sangre de Federico García Lorca, regresa a los escenarios mexicanos con una adaptación de Angélica Rogel, en el Foro Shakespeare, transforma la dramaturgia en una denuncia contemporánea sobre las estructuras sociales y sistemas de opresión que, aunque han cambiado de forma, siguen vigentes. La obra, “despojada de artificios, se convierte en un espejo de resistencia que cuestiona las decisiones, deseos y libertades, especialmente de la mujer, revelando la persistencia de normas sociales que dictan cómo amar, vivir y comportarse”.

Para Rogel, quien presenta la obra viernes, sábados y domingos hasta el 29 de junio, la opresión y la violencia del pasado siguen presentes hoy. “El teatro, en su forma más pura, es un acto de memoria y denuncia que desafía la idea de que el pasado pertenece a otra época”, afirma.

Mientras que en su versión, la obra adquiere una dimensión más íntima y urgente, con un elenco de ocho actores encabezados por Ángeles Cruz como la madre. “Es un montaje que renuncia al realismo para abrazar la convención teatral. Los actores interpretan varios personajes, construyendo un pueblo completo con voz, gesto y cuerpo. La puesta no imita la realidad, sino que expone sus tensiones”, comenta.

Y explica: “En esta adaptación, la novia se defiende. Insiste en que no ha hecho nada malo, y el público se ríe. Esa risa es inquietante, porque seguimos sin creerle a las mujeres, seguimos juzgándolas como si tuviéramos ese derecho, mientras que a los hombres se les permite equivocarse, desear, huir”, añade.

Para la dramaturga, Bodas de sangre no es sólo una historia de amor frustrado, sino un conflicto entre deseo y deber, entre lo íntimo y lo social.

“Esa tensión nos atraviesa a todas. Aunque digamos que vivimos en tiempos más libres, aún se opina sobre a quién amar, cómo vivir, con quién casarse o no, si trabajar o no, cómo alcanzar el éxito y, si lo logramos, cómo mantenerlo. Un sólo error nos vuelve menos creíbles, menos buenas, menos aptas, menos capaces, menos inteligentes o menos merecedoras. Eso no ha cambiado tanto”, reitera Rogel.