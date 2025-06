¡Saquen la lentejuela! Se alista el primer Pride sinfónico en la CDMX

Por primera vez, una orquesta sinfónica, una banda, solistas y el Coro Gay de la Ciudad de México comparten escenario en el concierto Pride Sinfónico, que se lleva a cabo el 14 de junio en el Nuevo Teatro Silvia Pinal para celebrar la diversidad, la memoria y la resistencia de la comunidad LGBT+ a través de la música.

El repertorio incluye temas como I Will Survive, “un grito de resiliencia”; La gata bajo la lluvia, “un refugio sentimental”; y Over the Rainbow, “símbolo universal de esperanza”.

Para la solista Fernanda Mondragón, el concierto es “un espacio desde el cual los artistas de la comunidad pueden enviar un mensaje de empatía, respeto y unidad”.

“Persisten prejuicios en escenarios, repertorios y públicos. Los artistas LGBT+, pese a su talento y trayectoria, han sido invisibilizados en circuitos considerados ‘serios’ o ‘formales’. Por eso, este encuentro no sólo rompe ese paradigma: lo reescribe”, señala.

Y agrega: “Es el primer concierto en el que puedo ser yo misma y reconocerme. Eso es fundamental para mí y para todos los músicos, creadores y artistas”, afirma la cantante, para quien la música también es un acto político.

El programa musical incluye también canciones de Madonna, Lady Gaga, Gloria Trevi y Juan Gabriel, íconos pop y aliados históricos de la comunidad LGBT+, cuyas obras se convierten en himnos generacionales, pero sobre todo en versiones sinfónicas diseñadas para conmover y celebrar.

“Queremos crear un espacio seguro e inclusivo, donde la música sea un lenguaje común y una forma de mirarnos sin prejuicios. Y como dice Carlos Rangel: ‘Lleven lentes de sol, porque habrá mucha luz y lentejuela’”, expresa.

La dirección musical está a cargo de Enrique Dunn y junto a Fernanda Mondragón participan las solistas Kenya Fuentes y Madam Glam.

A DETALLE

El concierto se llevará a cabo el 14 de junio, a las 17:00 y 20:00 horas en el Nuevo Teatro Silvia Pinal.

Participan más de 100 músicos en el escenario

MAAZ