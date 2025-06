Arte decorativo invade Los Pinos

Apenas habían transcurrido tres horas desde la inauguración del primer Original. Encuentro de Arte Decorativo y Utilitario en el Complejo Cultural Los Pinos y Aurelia Ramírez Castillo prácticamente había terminado todo.

"Ya vendí todo, es que traje poquitas piezas, como me vine sola y ya no me apoyaron del municipio para traer mis piezas, solo fue lo que pude traer en el camión", cuenta la artesana de Tamasopo, San Luis Potosí.

En unas cuantas horas, la alfarera vendió más de 20 piezas de barro blanco, de las 35 que trajo a la ciudad. Ella es una de las 250 artesanas y artesanos, de 28 estados del país, pertenecientes a 23 pueblos originarios, que ocupan, hasta el 15 de junio, todos los rincones del complejo cultural en Chapultepec, con más de 30 mil piezas de diferentes técnicas y materiales como barro, piedra, madera, pintura, metal, cera, vidrio o fibras vegetales, entre otras.

Este Original es uno de los cuatro que este año se llevarán a cabo (el resto, dedicados al textil, se realizarán en Mérida, en octubre, y en Tijuana y CDMX, en noviembre). Además, señaló la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, es la antesala del Original que se realizará el año próximo con motivo del Mundial de Futbol, donde México es una de las tres sedes, junto con EU y Canadá, el cual será "el más grande del país y de América Latina, porque vamos a recibir a millones de extranjeros".

Así lo adelantó la subsecretaria Marina Núñez Bespalova. El Mundial, dijo, coincidirá con el Original de arte decorativo, pero se organizará como un concentrado que también incluirá textiles y que tendra una duración mayor, así como más número de artesanos invitados.

Recorrer Original, señaló Núñez durante la inauguración, es "como la visita de las siete casas". Además de algunas carpas que se instalaron en plazas como Cencalli y Jacarandas, el encuentro utiliza ahora las casas que forman parte de Los Pinos y que, en otra época, habitaron los presidentes del país.

Desde temprano llegaron personas a recorrer las instalaciones de Original: "Vinimos desde hoy porque después ya no alcanzamos lo que nos gusta", comentó Claudia, quien acudió con un grupo de amigas, todas ya cargadas de bolsas con artículos adquiridos.

"Me habían dicho que no se vendía, pero ya casi termino", dijo el alfarero Lino Ibarra de San Juan Evangelista, Jalisco, quien trajo unas 100 piezas a Los Pinos. Él se dedica desde los diez años al barro bruñido y está es su primera visita a Original. Y ¿se sigue regateando o ya no?, se le pregunta: "No tanto, pero a veces llega un cliente que tiene tiendas y pide precio. Se vale".