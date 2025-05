El bailarín mexicano Isaac Hernández despierta inspiración

Cuando era un niño aspirante a bailarín, Isaac Hernández (Guadalajara, 1990) pensó que no había respeto por el público mexicano: "Quería ver los ballets que venían a México, las galas que se hacían y siempre tenía el presentimiento de que no era lo mejor que se podía presentar en nuestro país. Y eso, conforme fui creciendo, y de hecho no va a haber mucha gente a la que le va gustar que diga esto, creo que muchas veces menospreciaban al público mexicano", señaló.

Con Despertares, el espectáculo dancístico que cumple once ediciones organizando, ha querido hacer justicia:

"El respeto con el que hemos tratado al público para mí ha sido lo más importante (...) Las cosas han cambiado mucho obviamente, pero ése fue uno de los primeros compromisos que mi hermana (Emilia) y yo hicimos, de no comprometer la calidad del espectáculo".

Este año, Hernández volverá a traer al Auditorio Nacional un programa internacional que se presentará el 30 de agosto próximo. La linea de la función de este año, dijo el primer bailarín del American Ballet Theatre, fue detonada por "Dúo", una coreografía de la canadiense Aszure Barton, que se estrenará en Mexico; además de su hermano Esteban, el cartel incluye las actuaciones de Katherine Barkman del Ballet de San Francisco, Marion Barbeau, Germain Louvet, Sae Eun Park y Simón Le Borgne del Ballet de la Ópera de París, Takumi Miyake del Ballet Real Danés, Tiler Peck y Román Mejia del Ballet de la ciudad de Nueva York y Gabrielle Frola del Ballet Nacional de Canadá, entre otros.

Para Hernández, Despertares va más allá de traer a México lo mejor de la danza. Se trata, dijo, de una responsabilidad que tiene como artista con el país que lo vio nacer:

"Siempre he dicho que mi trabajo, más allá de ser bailarín, es trabajar por construir un futuro para nuestro país y promover la idea, como mexicanos, de que todos tenemos una responsabilidad de ver por el bienestar de nuestro país".

"Es una idea que muchas veces ya no se está transmitiendo a los jóvenes o a las personas, está llena de clichés o de corrientes diferentes, y creo que que es importante asumir esa responsabilidad, independientemente de tus convicciones personales" , abundó.

En ese sentido, afirmó, siempre ha pensado en el arte como una vía para generar inercias. Ahora, Despertares es posible gracias al apoyo de Banamex y el bailarín piensa que el Estado debe ser un mediador:

"Siempre me ha gustado la idea de ver la participación del Estado como un facilitador y como una entidad que cree incentivos para la iniciativa de sus artistas".

"Llevo varios estamos hablando sobre los incentivos fiscales y sobre la ley del mecenazgo, de la necesidad que hay de estudiar modelos como los de Francia e Inglaterra, que han probado que son muy efectivos precisamente en eso, en industrializar, de cierta manera, las industrias creativas y culturales, profesionalizarlas". En tierra inglesa, dijo, más de 200 mil millones de libras esterlinas son aportadas por sus industrias creativas.

De regreso a México, afirmó, ya mantuvo comunicación hace dos semanas con la titular de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y está pendiente reunirse próximamente. Por lo pronto aprovechó para invitar a la funcionaria y a la presidenta Claudia Sheinbaum, a Despertares:

"Me va a gustar que nos acompañen, se que para ellos es importante que este tipo de eventos sigan en nuestro país y, como yo siempre lo he dicho, este es un evento de todos y sería un gran placer que estuvieran con nosotros".

A DETALLE

Isaac Hernández ejecutará coreografias que hizo Barýshnikov.

Este año, señaló, se presentaran además tres solos.

El artista bailará junto a su hermano Esteban en el Auditorio Nacional.



FOTO: ALFREDO PELCASTRE

MAAZ