Reúnen los cuentos de Rosario Castellanos en el libro "La rueda del hambriento y otros cuentos"

A cien años de su nacimiento, Rosario Castellanos (1925–1974) no es una autora del pasado. Su mirada sigue vigente, sus preguntas siguen abiertas y su palabra continúa formando a nuevas generaciones. Su obra, luminosa y crítica, incomoda, acompaña y resiste.

Y añadió: “Castellanos escribió sobre clase, género, lengua y poder, no desde la teoría, sino desde lo vivido, por lo que leerla hoy no es una visita arqueológica, sino un acto urgente”.

Venegas considera que la obra de la escritora chiapaneca está más viva que nunca, sobre todo entre las escritoras contemporáneas, a quienes les abrió el camino: “Cuando una joven descubre que en el siglo XX una mujer estudió Filosofía en la UNAM, escribió literatura de alto nivel y representó a México como diplomática, Rosario se vuelve un ejemplo”.

Asimismo, agregó que “su lucidez continúa alentando a otras autoras a narrar no sólo sus propias heridas, sino también las del país, que no sean indiferentes y sean críticas. Su mirada no se ha agotado, sigue revelando fisuras, señalando lo que no se ha resuelto”.