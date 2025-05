"La fotografía es testimonio, intuición, pasión y respeto": Graciela Iturbide

Para Graciela Iturbide (Ciudad de México, 1942), la fotografía continúa siendo el mejor pretexto que tiene para conocer el mundo. Y aunque confiesa que como mujer, fotógrafa y mexicana nunca se ha sentido excluida, observa con esperanza a las nuevas generaciones de fotógrafas, a quienes les aconseja que sean fieles a su mirada y a ellas mismas: “No busquen complacer, sino entender el mundo desde lo que sienten y son. La fotografía no es sólo técnica, también es testimonio, intuición, pasión y respeto”.

Algunas personas califican su obra como poesía o documental, pero para ella es simplemente una expresión de la vida misma: “La fotografía ha sido mi terapia, lenguaje y brújula”.

Y aunque hoy navega con su lente entre las aves, las montañas, los volcanes y la naturaleza, explica que sus series sobre los Seris, Juchitán, la muerte y el silencio permanecen como conversaciones abiertas que, con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025 que le fue otorgado el día de hoy, “se convierten en una pausa luminosa y en un impulso para seguir mirando”.

Asimismo, confesó que, a sus 83 años, su mirada no pierde el asombro por la humanidad: “El ser humano y su dignidad son temas que me siguen interesando. Me gusta que la gente tenga dignidad, que luzca con orgullo ser mexicano, ser de los Seris del desierto de Sonora o simplemente ser quien quiera ser. Trato de hacer eso. No sé si lo logré, pero es lo que intento”.

Sobre el galardón que acaba de recibir, explica, el jurado reconoció su capacidad para fusionar el realismo documental con una mirada íntima, destacando su trabajo con las comunidades indígenas del mundo.

“Me enteré del Premio Princesa de Asturias por una llamada a las 04:00 de la mañana, momento en que un amigo de un diario español me reveló la noticia. Llevo más de 50 años de carrera; el premio es un incentivo, aunque aún no me lo creo”, dice con una sonrisa que se percibe por teléfono.

Sin embargo, la jornada de reconocimiento fue también agridulce. Horas después, Graciela Iturbide recibió la noticia del fallecimiento del fotógrafo Sebastião Salgado, uno de sus mejores amigos. “Me duele mucho. Cuando él venía a México se quedaba en mi casa; cuando yo iba a Francia, yo me quedaba en la suya. Aún tengo que hablar con Lélia”, contó con tristeza.

El Premio Princesa de Asturias se suma a otros reconocimientos internacionales que consolidan a Graciela Iturbide como una de las figuras más influyentes en la fotografía contemporánea.