¿El rey Carlos III es pariente de Drácula?

Dicen que en todas las familias hay un pariente que no es precisamente la persona que se presuma más, y si bien no se oculta, se trata de mencionar lo menos posible en cenas y presentaciones, y la familia real británica no es la excepción.

Hace algunos meses, durante un programa dedicado a la genealogía, el rey Carlos III reveló un detalle que pocos conocían en el momento: uno de sus parientes lejanos fue uno de los gobernantes más sanguinarios de Valaquia, la actual Rumania: Vlad el Empalador.

Conocido también como Drácula, o el hijo del Dragón, pues su padre, Vlad II, era apodado Dracul, el gobernante fue famoso por frenar a los ejércitos otomanos con una estrategia horrenda: sembró los campos en torno a su castillo de soldados empalados para evitar el asedio. Sorprendentemente, funcionó.

Drácula gobernó Valaquia durante el siglo 15, pero fue muchos años después cuando, mezclando un poco de historia y un mucho de fantasía, se convertiría en el inmortal protagonista de la novela del irlandés Bram Stoker, considerada una obra cumbre de la literatura gótica.

¿Quién emparenta a Carlos III y Vlad el Empalador?

Investigaciones realizadas después de la entrevista destacan que, en efecto, Carlos III es un pariente lejanísimo del Empalador: concretamente, es sobrino en decimosexto grado del gobernante rumano.

Su bisabuela, la reina María de Teck, pertenecía a la Casa Real de Württemberg, la cual, a su vez, la vincula con la realeza de Hungría y Rumania, de la cual el temible Drácula formaba parte.

El tataratatarabuelo de María de Teck fue hijo del hermano menor de Vlad el Empalador, quien no tuvo acceso al gobierno de Valaquia, pero aún así seguía formando parte de la realeza.

A pesar de la sombría fama de su lejanísimo tío, el rey Carlos III no niega su parentesco y, cuando es cuestionado sobre él, suele bromear con mucho entusiasmo acerca de este asunto.