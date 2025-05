Exhiben una visión entrañable de la educación

Todos hemos tenido profesores que nos han marcado la vida, de una u otra manera. Por su forma de instruirnos, la manera en la que nos abren los ojos al mundo o su historia particular, son guías que nunca nos abandonan.

Celeste, una joven maestra, significa esto para un grupo de niños de una escuela rural, quienes deben aprender una importante lección de vida: comprender cómo terminan los ciclos e inician otros nuevos.

Esto es lo que la cineasta Alana Simoes narra en La Falla, un documental que permite acercarse de manera sensible a ese proceso que todos vivimos: la forma en la que la educación marcó nuestros primeros años.

“Entonces no fue hasta dos años después, cuando pasa la pandemia, que Celeste ya se había graduado, le asignan su primer grupo y yo la voy a visitar, y pues cuando me quedo así un día presenciando su clase, dije, pues aquí hay una película”, señala la cineasta en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.

“Desde hace muchos años me viene interesando todo lo que rodea a las infancias y esta vez me interesaba mucho la vocación de los maestros, por formar a niños y niñas. Así que conocí a Celeste, quien todavía era una estudiante en formación y estuvimos trabajando un buen tiempo con ella y otros siete muchachos, pero nos interrumpió la pandemia.

La joven profesora que protagoniza este documental, que recibió una mención honorífica en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia, también tuvo en su pasado una maestra que le inspiró el amor por la docencia.

Para la maestra, dedicarse a la formación de los menores y que su labor sea difundida a través de un largometraje que ha tenido una recepción muy positiva en festivales, es un gran logro.

“Creo que la vida me ha dado más de lo que yo esperaba, con esto de La Falla yo no esperaba eso, tampoco esperaba que la comunidad me quisiera tanto. Entonces me ha ido muy bien, incluso me buscan para que enseñen a los niños a leer y a escribir en mi casa, todo el día tengo trabajo”, detalla.