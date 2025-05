Ofrecen concierto para flauta y para la esperanza

En el mar caben la memoria, el duelo, la resistencia y la belleza. También cabe la música. Así lo proyecta el compositor estadounidense Eric Nathan, quien escribió The Seas Between Us, un concierto para flauta y orquesta, como una ofrenda artística para Alejandro Escuer, flautista mexicano que ha dedicado su vida a expandir las fronteras de su instrumento.

La obra, encargada por Elizabeth y Justus Schlichting, tuvo su estreno mundial el 20 de octubre de 2024 en el Jordan Hall de Boston, donde Escuer fue el solista y estuvo acompañado por la Orquesta Filarmónica de Nueva Inglaterra, bajo la dirección de Tianhui Ng. Ahora, la pieza llega a la Ciudad de México con dos funciones en Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli: el 17 de mayo a las 18:00 horas y el 18 de mayo a las 12:30 horas, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.

Para el músico mexicano, la presentación no sólo representa un acontecimiento musical, sino también un momento profundamente simbólico:

“Pienso que la obra captura todo ese sentimiento de impotencia, pero a la vez de esperanza y lucha por lo que significa reconstruir una ciudad”, afirma el flautista, quien no lo dice como una frase hecha, ya que, poco antes de que Nathan comenzara la escritura de la obra, el huracán Otis devastó Acapulco, donde él y su esposa son propietarios de una casa. La devastación les afectó profundamente, pero también los conmovió la pérdida de la comunidad que los rodeaba.

“Todo esto conmovió bastante a Eric, entonces dijo: ‘Voy a hacer la obra sobre el mar’. Y así nació El mar entre nosotros”, relata Escuer, quien destacó que el compositor norteamericano convirtió al mar en escenario, metáfora y personaje.

La obra está estructurada en tres movimientos: At Sea, una meditación sobre la vastedad y el misterio del océano; To Dance, una danza entre lo festivo y lo macabro, en diálogo con rituales que celebran la vida, incluso en la tragedia; y Beyond Waves, un tránsito desde la violencia hacia la intimidad, donde la música parece flotar ingrávida sobre un horizonte sonoro.

“La obra está llena de metáforas sobre el agua, sobre el movimiento de las olas contra los acantilados”, explica Escuer. “Hay una parte que es más tranquila, y la flauta se convierte en un pájaro que vuela y presagia esperanza. La flauta es el personaje principal”.

En esta pieza, dice, la flauta guía a la orquesta, la interpela, la sacude y la reconcilia: “Para Eric, lo urgente es el mar. El mar que se alza entre nosotros como memoria viva. El mar que se convierte en música”.

Desde su estreno en Boston, The Seas Between Us ha recorrido varios escenarios de México, interpretada por orquestas como la Filarmónica de la Ciudad de México, la Filarmónica del Estado de Chihuahua, la Sinfónica de Yucatán, la Filarmónica de Boca del Río y la Filarmónica de Acapulco, esta última en condiciones especialmente conmovedoras.

Por último, Escuer también destacó la importancia de esta obra dentro del panorama de la música para flauta, ya que, como lo reconoce no son tan comunes los conciertos para flauta en México.

“Soy un obsesionado y busco colaborar con compositores para desarrollar nuevas piezas que exploren las capacidades expresivas del instrumento”, afirmó.

Este verano, el mexicano continuará su camino en el prestigioso Festival Tanglewood, donde interpretará como solista la obra Altar de viento de Gabriela Ortiz. Además, se presentará con el Ónix Ensamble el 31 de mayo en la Casa Luis Barragán.

MAAZ