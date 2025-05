Sundance toma los cines de la Ciudad de México

Fundado por el actor Robert Redford y una serie de entusiastas del cine independiente, el Festival de Cine de Sundance se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para propuestas que están alejadas de las cintas taquilleras.

Por segundo año consecutivo, una selección de lo mejor presentado durante la más reciente edición de este encuentro fílmico, celebrado durante las últimas dos semanas de enero, será presentado en cines de la Ciudad de México.

"Tras la edición 2025 de Sundance Film Festival en Estados Unidos a principios de este año, es un placer presentar estos proyectos y narradores a nuestra entusiasta audiencia en la Ciudad de México.

Cuando la guerra comercial también se libra en el cine “La programación, especialmente curada para Sundance Film Festival: CDMX 2025, que se llevará a cabo en la Ciudad de México, ofrece propuestas únicas y esenciales de cineastas con gran imaginación”, explica Eugene Hernandez, director del Sundance Film Festival.

¿Cuáles son las películas imperdibles en la nueva edición del Sundance Film Festival: CDMX 2025?

La selección para este año cuenta con ocho documentales, siete largometrajes y cinco cortometrajes, los cuales destacaron entre las decenas de producciones presentadas en Park City, Utah, a principios de año.

Entre los documentales destacan dos propuestas musicales: Selena y los Dinos, con material pocas veces visto sobre la reina del Tex-Mex, y One to One: John & Yoko, el cual documenta el año y medio que John Lennon y Yoko Ono vivieron en Greenwich Village.

La hermanastra fea retoma el cuento de la Cenicienta desde la perspectiva de una de sus hermanas, que hará todo lo posible por competir con su belleza, mientras que Twinless ofrece una mirada ficticia a un grupo de apoyo para las personas que han perdido a su hermano gemelo.

Por último, el programa de cortometrajes incluye cinco propuestas en las que el carácter humano destaca. El Sundance Film Festival: CDMX 2025 se presentará del 29 de mayo al 1 de junio en Cinépolis Diana, con proyecciones en otros cines de la Ciudad de México, donde además se ofrecerán conversatorios y actividades para los cinéfilos de corazón.