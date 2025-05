“Ni como decirte que me muero”: el realismo mágico mexicano de Fausto Bonilla que sacude la literatura independiente

En un contexto editorial donde las grandes casas publican a influencers y las apuestas seguras dominan las mesas de novedades, el escritor Fausto Bonilla decide nadar contracorriente. Con su más reciente novela, Ni como decirte que me muero, el autor irrumpe en la escena literaria con una obra cargada de realismo mágico, crítica social y una narrativa profundamente enraizada en la identidad mexicana.

La novela, publicada bajo el sello de Cisne Editorial, es mucho más que una historia ficticia. Es también el resultado del trabajo colectivo y artesanal de una pequeña editorial independiente que Bonilla fundó junto con un colega escritor ante la falta de espacios para publicar obras no comerciales.

"Cuando ya tienes un trabajo y tú lo quieres publicar, a veces es complicado encontrar dónde y si nadie nos va a publicar, pues vamos a publicarlo nosotros. Y nosotros encargarnos y responsabilizarnos de esta tarea", afirma Fausto en entrevista con El Heraldo de México. Noticias Relacionadas La Rata con Thinner en formato físico: un desafío al clasismo literario con un nuevo realismo mágico urbano

¡Orgullo nacional! Cineasta mexicano formará parte del jurado del Festival de Cannes

Un pueblo ficticio, una historia profundamente real

"La historia central nos cuenta eh la carrera por eh la presidencia municipal de de este pueblo que yo yo invento"

Créditos: Especial

Ubicada en el pueblo inventado de Tres Cruces, Ni como decirte que me muero, relata la contienda electoral entre dos candidatos a la presidencia municipal durante una época cercana a la Revolución Mexicana. Aunque se trata de una obra de ficción, Bonilla impregna la novela de un comentario social agudo sobre el poder, el caudillismo y las consecuencias de las decisiones políticas en las comunidades rurales.

“Es una historia que se nutre de los mitos del caudillo, pero también de los absurdos del poder. Se acerca mucho a eso y por esa misma razón, por supuesto, tiene tintes políticos muy marcados porque por el contexto en el que se da, pues sin duda, acerca personajes que tenían una dimensión política muy importantes”, explica.

La novela tiene apenas 112 páginas, pero en ese espacio breve logra construir un universo literario que recuerda a autores como Juan Rulfo o Elena Garro. La muerte, la tierra, los fantasmas del pasado y las decisiones del presente conviven en un relato donde lo fantástico y lo político se entrelazan sin esfuerzo.

Literatura independiente con cuerpo y alma

Lo que hace aún más valiosa esta obra es el proceso que la respalda. Bonilla y su equipo de Cisne Editorial no solo escriben, también corrigen, diseñan, imprimen y distribuyen sus libros. Un camino largo, demandante, pero profundamente satisfactorio.

“Hacemos todo. Desde la corrección y la maquetación hasta los envíos. Incluso yo mismo entrego ejemplares en mano. Eso genera un vínculo muy directo y humano con el lector.”

Sin embargo, no todo es poesía en el mundo editorial independiente. Bonilla reconoce que los principales retos están en la distribución y visibilidad. Vender en grandes librerías no es tarea sencilla, y acceder a medios de comunicación muchas veces resulta imposible si no se cuenta con una gran editorial detrás.

Por eso, Fausto agradece los espacios como este: “Que un medio nacional se te tome el tiempo para hablar de un libro independiente es algo muy valioso. Nos ayuda a abrir caminos no sólo para mí, sino para otros escritores emergentes.”

Una carta de amor a la creación literaria

Fausto Bonilla se encuentra frente a todas las etapas del proyecto, desde el aspecto creativo hasta la distribución

Créditos: Especial

Ni como decirte que me muero es, en palabras de su autor, una carta de amor a la literatura y a la posibilidad de narrar nuestras propias historias sin filtros ni censura. Es también un ejemplo de cómo el arte puede florecer en condiciones adversas si hay pasión, talento y voluntad.

A través de una voz narrativa única, Bonilla logra reflejar los contrastes de México: lo mágico y lo político, lo rural y lo histórico, lo ficticio y lo profundamente real. Y lo hace desde un lugar de compromiso y de profunda honestidad creativa.

Como dice el propio autor, “Es un trabajo que me apasiona y espero seguir haciéndolo por lo que tenga de de vida, salud y tiempo”

La obra ya está disponible a través de Cisne Editorial y se puede adquirir contactando directamente al autor por redes sociales. Una lectura breve pero contundente, cargada de simbolismo, historia y crítica, que merece un lugar en las bibliotecas de quienes buscan una narrativa diferente, profundamente mexicana y, sobre todo, honesta.