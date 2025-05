Convierten Museo del Muralismo en Sala de Conciertos

El Museo Vivo del Muralismo (MVM), ubicado en el edificio histórico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se convirtió en una concurrida sala de conciertos con la actuación de los pianistas Vlada y Anatoly Zatin, durante la Noche de Museos celebrada en el marco del Día del Niño.

El recital, señaló el titular de Educación Pública, Mario Delgado, fue posible luego de la visita que realizó hace dos meses a Durango, acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum: “El secretario de Educación, Guillermo Adame, que está aquí presente, me llevó a conocer el Conservatorio de Durango que arrancó en enero de este año y que dirige el maestro Anatoly Zatin; y el gobernador Esteban Villegas hizo posible que hoy estemos aquí”, dijo.

Delgado celebró la presencia de la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, a quien solicitó programar mes con mes artistas que puedan presentarse en el MVM, abierto al público el año pasado. “Vamos a convencer a la secretaría de cultura que cada miércoles de noche de museos, nos mande el INBAL artistas para tener y convertir este sueño que tenemos Gloria (Falcón, directora del espacio) y yo, que este sea un gran centro cultural de nuestra Ciudad de México”.

El evento contó con la actuación de los pianistas Vlada y Anatoly Zatin / FOTO: Antonio Nava

Actividades culturales con músicos del INBAL

Ante la propuesta, la titular de Cultura respondió que el INBAL sumará el espacio a la red de museos que mes con mes ofrecen actividades culturales. “Cada mes vamos a hacer actividades culturales con músicos maravillosos del INBAL como parte del circuito que tenemos de acceso gratuito para que todos y todas puedan venir y escuchar, además en este hermoso recinto”.

El concierto arrancó con un tema del compositor mexicano Tomás León y tuvo como acto central la suite “Cuadros de una exposición” de M. Músorgski, en una versión de Anatoly Zatin para dos pianos.

Una de las sorpresas de la noche llegó con la participación del joven pianista Leo Miranda de 14 años, quien hace unos días resultó ganador del Concurso Nacional de Piano Petrof Next Durango 2025. “Ya no es un niño, pero en este día es una visita muy especial”, señaló Vlada Zatin al presentar a Miranda, quien interpretó el Scherzo no. 1 de Chopin.

El concierto continuó con la Danza de la serpiente dorada, música que acompaña una danza folclórica china, y con “El jarabe tapatío” en una versión para dos pianos de Anatoly Zatin. Al recital en el MVM asistió además el embajador de Rusia en México, Nicolay Zofinskiy.