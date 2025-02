El ballet del Cisne Negro llega al Castillo de Chapultepec: costos, horarios y todo lo que debes saber

El teatro en México está tomando cada vez más fuerza y uno de los espacios en los que se puede disfrutar esta forma de entretenimiento es el majestuoso Castillo de Chapultepec, que con su espectacular arquitectura y atmósfera detenida en el tiempo, se convierte en el escenario ideal para disfrutar de actuaciones impresionantes. En esta ocasión, será el aclamado ballet "Cisne Negro" el que llenará de magia el recinto.

De esta forma, las y los amantes de la danza y las artes escénicas podrán disfrutar de una versión contemporánea del clásico "Lago de los Cisnes" del compositor Piotr Ilich Tchaikovsky, pero adaptada con una mirada fresca y única. Resulta que esta versión está contada desde el punto de vista del antagonista, lo que proporciona una visión más compleja y profunda del relato original.

Basada en una antigua leyenda germánica, la historia narra cómo un grupo de jóvenes se transforma en cisnes por un hechizo lanzado por el mago Von Rothbart. Cada noche, los jóvenes cisnes recuperan temporalmente su forma humana y solo un juramento de amor eterno puede romper el hechizo y liberarlas de su trágico destino.

Costo y horarios para ver el ballet "Cisne Negro"

Según lo compartido en la página de Facebook del Castillo de Chapultepec, el evento tendrá lugar del 27 de febrero al 30 de marzo de 2025, con funciones programadas de jueves a sábado a las 20:00 horas, y los domingos a las 19:00 horas. Los boletos ya están a la venta en línea y su costo general es de 1,296 pesos por persona; dado que las funciones se llevarán a cabo en un espacio exclusivo dentro del castillo, se recomienda adquirir los boletos con antelación ya que la capacidad es limitada y se espera una alta demanda.

Como se mencionó anteriormente, el ballet "Cisne Negro" se presentará en una única zona dentro del Castillo de Chapultepec, lo que permitirá a las y los asistentes disfrutar de una experiencia íntima y cercana con los artistas. La duración aproximada de cada función es de 60 minutos, y está dirigida a un público adulto y adolescente, lo que hace que sea una opción perfecta para aquellas personas que buscan una actividad diferente para disfrutar de la CDMX.

La compañía de teatro que hará realidad "Cisne Negro"

Por su parte, el espectáculo será interpretado por La Infinita Compañía, un colectivo de bailarines y artistas que se ha destacado por su enfoque innovador y contemporáneo del ballet clásico; con un estilo que fusiona la danza tradicional con elementos modernos y vanguardistas, es por ello que La Infinita Compañía ganó reconocimiento internacional por sus espectáculos visualmente impactantes y técnicamente impresionantes.

Este ballet, como otros proyectos de la compañía, busca llegar no solo a los conocedores del ballet, sino también a aquellos que pueden no estar tan familiarizados con la danza clásica, pero que buscan una experiencia cultural enriquecedora y accesible. Es así como la presentación en el Castillo de Chapultepec será una oportunidad para acercarse a una de las formas de arte más bellas, en un entorno cargado de historia y belleza. El Castillo de Chapultepec no es solo un ícono de la arquitectura mexicana, sino también un lugar de gran relevancia histórica y cultural.

Fotografía: Instagram/@lainfinitacia

Así, con su mezcla de tradición y vanguardia, la presentación de Cisne Negro en el Castillo de Chapultepec es una de las ofertas culturales más emocionantes en la Ciudad de México para 2025. Ya sea que seas un amante del ballet o alguien que busque una experiencia única y emocionante, este espectáculo promete ser una oportunidad de adentrarse en el mágico mundo del ballet en un escenario incomparable. Si estás en la Ciudad de México durante estas fechas, asegúrate de no perderte este evento que celebra el arte, la historia y la belleza en su máxima expresión.