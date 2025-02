León Plascencia Ñol: "Un libro que no me hubiera gustado escribir"

Un sueño perturbó a León Plascencia Ñol (Ameca, Jalisco, 1968) dos años después de la muerte de su madre… y fue entonces cuando tomar la pluma se volvió una necesidad. La agonía de su progenitora había sido lenta, trágica, martirizante y el alma del escritor no encontraba sosiego:

“Mi madre me visitaba constantemente en sueños, recuerdo que un día me levanté con el sueño muy vívido y me puse a escribirlo, sin ninguna pretensión de nada, pero empezaron a aparecer otros textos: de alguna manera intentaba cerrar el duelo”, cuenta.

Fue así como el autor completó el “más personal” de todos los libros que ha escrito: “Historial clínico” (Ediciones Era, 2024), una suerte de poema híbrido que combina testimonio, crónica, fotografía e, incluso, información médica, que le sirve para adentrarse en la relación con la madre, pero también con la pérdida, la memoria, el recuerdo y la palabra. “El libro fue el cierre del duelo y me parecía importante rearmar y reconstruir la relación que tuvimos de madre e hijo”.

Libro de Plascencia Ñol. Foto: Cortesía

Plascencia Ñol escribe desde el dolor (“es un libro que no me hubiera gustado escribir”, dice), pero sobre todo desde el amor por la mujer que le concibió y que, tras morir, le regresa en el tiempo casi hasta quedar indefenso: “La muerte de mi madre trastornó mi mundo: lo vi volverse una burbuja de cuchillos, un depredador avergonzado. Y yo me volví un fantasma que aprendía a caminar de nuevo”, relata. Solo recuperando lo vivido, escribiendo, recurriendo a la palabra, el autor puede transformar la aflicción que siente.

“El dolor se transforma en otras cosas, en memoria, por ejemplo, y en recordar al ser querido, tratar de recordarlo de la mejor manera posible, con sus aristas, con todo lo bueno que pudo haber sido y con las aristas también de lo difícil que es transitar por una enfermedad tan dolorosa. Mi madre en los últimos días de su vida llegó a pesar 30 kilos, es una cosa pavorosa”.

Para intentar explicar lo sucedido, el poeta echa mano de referencias médicas, pero también de versos de José Carlos Becerra, Anne Carson, Paul Celan, John Ashbery o José Watanabe, entre otros.

“Metí elementos médicos un poco para explicarme, primero, qué es lo que había pasado con mi madre, tratar de entender que padecía una enfermedad invasiva, completamente destructora y que transforma a los pacientes. Quise abarcar de todas las maneras posibles la relación con la madre y, por otro lado, la enfermedad, traté de aprovecharme de todos los recursos posibles que tuviera a la mano, incluso el acta de defunción, para reconstruir y rearmar a este personaje que quise construir a partir de la experiencia de la vida de mi madre”, explica.

Abatido, llevado al límite del dolor que puede causar la pérdida de la madre, la palabra entrega finalmente consuelo al escritor:

“A pesar todo lo que vivió mi madre, de que estaba en los huesos en el momento de morir, ella seguía siendo una mujer muy fuerte. Eso es con lo que yo me quedo, con la demostración de que, a pesar de esta debilidad física, era una mujer entera y fuerte, que sabía lo que llegaba, lo que estaba por venir, y lo aceptó con absoluta entereza”.

A DETALLE

Además de escribir poesía, Plascencia Ñol ha trabajado como editor.

Ha ganado premios como el Amado Nervo y el Jaime Sabines para obra publicada.

"Historial clínico" es su libro más íntimo y al mismo tiempo el más universal.

