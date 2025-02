El Terrible Juan Café, la MEJOR cafetería del mundo está en México | Menú, cómo llegar y quién es el dueño

Las cafeterías son el lugar preferido de muchas personas para pasar un rato libre y a solas con un buen libro o para atender pendientes del trabajo, pero también para quedar con un grupo de amigos y ponerse al día de todo lo que les ha ocurrido; sin embargo, su historia es tan antigua que incluso en ellas se planearon hechos importantes e históricos con los héroes que nos dieron patria. En otras ocasiones ya te hemos contado cuál fue la primer cafetería que abrió en México y cuál es la más antigua que sigue recibiendo clientes, pero hoy queremos hablarte de una que está siendo celebrada a nivel mundial.

Pues el pasado lunes se publicó la lista de The Word's 100 Best Coffe Shops que con ayuda de expertos selecciona a las mejores cafeterías de todo el mundo y la novedad es que para este 2025 incluyó a México con dos cafeterías que son icónicas. La primera de ellas es El terrible Juan Café con el puesto 51 y Camino a Comala con el lugar 96. Si bien ambas son perfectas y merecen la pena para ser visitadas, hoy en particular queremos contarte todo sobre la primera de ellas y por ser la que ocupó un lugar más alto en este ranking.

De acuerdo con el sitio oficial de The Word's 100 Best Coffe Shops, para la selección de estos y otros lugares al rededor del mundo se pasan por varios filtros como es el caso de la calidad del café, la experiencia del barista, el servicio, la innovación, el ambiente de la cafetería, sus prácticas en sustentabilidad y por supuesto, la calidad de la comida que se ofrece. Así que si quieres conocer por qué El Terrible Juan Café.

"Nos llena de orgullo poder estar representando al país y a nuestra ciudad en un evento internacional, compartiendo la lista con grandes proyectos que admiramos!", escribió la cafetería en un mensaje de Instagram tras entrar en el ranking.

Así luce una de sus sucursales. (Foto: IG @elterriblejuancafe)

¿Qué es El Terrible Juan Café?

El Terrible Juan Café, como su nombre lo indica, es una cafetería ubicada en Guadalajara y se ha hecho tendencia entre los amantes de esta bebida gracias a que fue nombrada como una de las mejores del mundo tras recibir el puesto 51 en el listado de The Word's 100 Best Coffe Shops publicada en febrero de 2025. De acuerdo con lo que el lugar ha contado sobre su trayecto, su historia comenzó hace más de 10 años y antes de ser la icónica cafetería que hoy todos conocemos y con más de cinco sucursales, inició en una cochera.

"Cuando abrimos el Terrible en la cochera de Montenegro jamás imaginamos que 10 años después reconocieran nuestro trabajo con cafés mexicanos en otro continente y hoy acá estamos. Gracias a todos por creer en nuestro proyecto, clientes, colaboradores, amigos y familia! No podemos estar más felices de ver lo que se ha construido! Este inicio de 2025 ha sido una locura", detallaron los dueños del lugar en una publicación de Instagram.

¿Quién es el dueño de El Terrible Juan Café?

Juan Carlos Yerenas es el dueño de la cafetería El Terrible Juan Café, un establecimiento cien por ciento mexicano que en al menos 10 años de existencia ha logrado abrir cuatro sucursales en Guadalajara y Zapopan. Este 2025 su negocio entró en el ranking de las 100 mejores cafeterías de todo el mundo, siendo la con más alto nivel de México gracias a su puesto 51.

¡Tienes que visitarla! (Foto: IG @elterriblejuancafe)

Menú de El Terrible Juan Café

La cafetería de El Terrible Juan Café cuenta con una larga lista de bebidas frías y calientes, cervezas, platillos, postres y hasta un expendio de café. Lo más sorprendente es que los precios son muy accesibles, ya que las bebidas calientes se pueden conseguir desde los 42 pesos y no rebasan los 95 pesos. Mientras que en la coctelería los preciso van de los 95 a los 160 pesos. Aquí te compartimos algunos de sus preparados, pero si deseas ver el menú completo con sus respectivos precios, puedes dar clic AQUÍ.

Bebidas calientes y frías a base de café

Brewbar

Vinos

Coctelería

Cervezas

Panadería

Platillos como bisquets, pan francés, chilaquiles, desayunos y más como pizzas y hasta un menú infantil

¿Dónde está El Terrible Juan Café? | Sucursales

La considerada mejor cafetería de todo México tiene cuatro sucursales, todas en Guadalajara, así que si quieres visitarlas y comprobar por qué tiene una de las mejores calificaciones no sólo en nuestro país, sino a nivel internacional, aquí te compartimos cuáles puedes visitar:

Colonia Americana. Colonias 440. esq. Montenegro, Guadalajara, MX. L-S: 8am - 10pm / Descansamos los domingos

Colonia Chapalita. Av. Tepeyac 1115b esq. Árbol. Zapopan, MX. L-S: 8am - 10pm / Descansamos los domingos

Colonia Providencia. Av. Rubén Darío 1531A casi esq Av. Providencia. L-S: 8am - 10pm / Descansamos los domingos

Colonia La Estancia. Rafael Sanzio 525A esq. Santo Tomás de Aquino. L-S: 8am - 10pm / Descansamos los domingos

