La canción del 2002 que se volvió viral por su poderosa letra para responder a los hombres que te tratan mal

La escena musical en México (y en el mundo) ha estado dominada históricamente por hombres, pero a mediados de los años 2000 una banda trasgresora y compuesta únicamente por mujeres llegó a romper esquemas y hacer enojar a los rockeros: Las Ultrasónicas. Con una propuesta audaz, irreverente y profundamente conectada con el sentir de muchas mujeres jóvenes de su época, esta agrupación hizo retumbar el país y aunque muchas cosas han cambiado desde que su música vio la luz, existe un himno que regresó de entre los recuerdos para darle fuerza a una nueva generación.

Así es, se trata del tema "Que Grosero" lanzado en el 2002. Este tema no solo se destacó por su sonido fresco y actitud rebelde, sino también por su potente mensaje, dirigido a todos aquellos hombres que tienden a trivializar, menospreciar o incluso abusar de las mujeres y ahora, más de 20 años después de su lanzamiento el tema vuelve a sonar en plataformas como TikTok, donde ya son miles de mujeres que la dedican públicamente a aquellos hombres que las hicieron añicos.

Las Ultrasónicas nacieron en Ciudad de México a mediados de los años 90, una época de efervescencia cultural en la que muchos grupos de mujeres se adentraban en géneros como el punk, el rock y el garage, desafiando las convenciones musicales y sociales. En un panorama musical dominado por bandas masculinas, Las Ultrasónicas lograron sobresalir no solo por su energía en el escenario, sino también por el mensaje que transmitían con sus letras.

En muchos de sus temas, la banda dejaba claro que no buscaban complacer las expectativas del público ni seguir los moldes preestablecidos por la industria, explorando temas como la autonomía, la rebeldía juvenil, el amor propio y, por supuesto, la crítica a las estructuras opresivas, todo esto con groserías y sonidos estridentes que le removieron el gel a varios estirados. Así, "Que Grosero" fue incluida en su álbum "Ultrasonicas" (2002), un trabajo que mantuvo la identidad de la banda: directo, crudo y sin rodeos.

Aunque esta canción parecía ser sólo una crítica directa hacia los hombres que tratan mal a las mujeres, trascendió rápidamente por su letra atrevida y desafiante, convirtiéndose en un reclamo a la actitud machista que perpetuaba ciertos estereotipos de género y que, por años, había sido normalizada en la sociedad.

El tema repite la frase "¡Qué grosero!", en un tono sarcástico, refiriéndose a aquellos hombres que, al no comprender la dignidad y el respeto hacia las mujeres, se convertían en el centro de una canción que no dudaba en señalar sus defectos. A pesar de ser una crítica directa, también está impregnada de una energía de empoderamiento, una especie de reacción furiosa ante los abusos cotidianos que muchas mujeres deben afrontar.

La letra de "Que Grosero" se destaca por su autenticidad y su capacidad para capturar una realidad que muchas mujeres callaban, pero que muchas también compartían. A través de frases groseras y directas, Las Ultrasónicas fueron capaces de señalar la actitud patriarcal que muchas veces se disfraza de "chistosa" o "normal", pero que en realidad se traduce en humillaciones, falta de respeto y violencia emocional.

Si bien la canción logró consolidarse como una de las más importantes para la banda, ahora ha tomado un nuevo aire en plataformas como TikTok, donde está siendo reinterpretada y resignificada por nuevas generaciones. Esta canción, que en sus inicios fue considerada una crítica mordaz a los hombres que se sienten con derecho de maltratar a las mujeres, evolucionó hasta convertirse en un himno de empoderamiento que denuncia cualquier forma de abuso, desde la violencia física hasta la emocional.

Tú no entiendes

Por personas como tú, desconfío de la gente

Yo fingí que te quería, pero tú eres el que miente

Y ahora tengo que enterarme que hasta hablas mal de mí

Qué grosero, qué bruto y qué grosero

Te perdono porque sé que eres un pobre pordiosero

Qué grosero, qué bruto y qué grosero

Eso tengo por llevarme con bandidos como tú

Vales madre, sí, sí, vales ver**

Vales madre, sí, sí, vales ver**

Una nena como yo, no se toma a la ligera

Tú no entiendes

En algunas condiciones, yo me enredo con cualquiera

No es que yo no sea una pu**

Es que corres el peligro de que yo a ti si te quiera

Qué grosero, qué bruto y qué grosero

Te perdono porque sé que eres un pobre pordiosero

Qué grosero, qué bruto y qué grosero

Eso tengo por llevarme con patanes como tú

Vales madre, sí, sí, vales ver**

Vales madre, sí, sí, vales ver**

En algunas condiciones, yo me enredo con cualquiera

¡Cerdo!