Desde Franz Ferdinand hasta Ringo Starr, estos son los discos más esperados para el 2025

La llegada de este 2025 ha traído consigo muchas expectativas sobre lo que sucederá en el mundo durante los próximos meses, pero una de las industrias que se mantiene en constante movimiento es la musical, pues a pesar de llevar tan sólo algunos días de este nuevo año ya hemos podido ver lanzamientos como el "Debí tirar más fotos" de Bad Bunny, que vio la luz el pasado 5 de enero y ya es uno de los materiales más comentados.

Como es bien sabido, la industria musical a nivel internacional es uno de esos nichos que nunca para, pues a pesar de que siempre se hace una pequeña pausa para disfrutar de los primeros días de un año nuevo, los estrictos calendarios de lanzamientos y la grabación de nuevos materiales es una constante que nos permite tener mucho terreno por explorar.

Es así como el año 2025 se perfila como un periodo vibrante para la música, con una serie de lanzamientos discográficos que prometen cautivar a audiencias de todo el mundo sin importar cuál es tu género favorito. Y es que durante los próximos meses podremos ver el regreso de grandes astros de la música, como lo es Ringo Starr, Lana del Rey y Franz Ferdinand; hasta la conquista de Taylor Swift en la regrabación de sus álbumnes, siendo "Reputation" el siguiente en su lista.

Los lanzamientos de música más esperados este 2025

De esta forma, el público de todo el mundo se encuentra a la espera de una amplia gama de géneros y sonoridades, pues los materiales que estarán musicalizando este 2025 van desde el rock de guitarras y el pop barroco, hasta el punk y la música electrónica. Algunos músicos y grupos consolidados han revelado información sobre sus próximos proyectos, mientras que otros mantienen el suspenso con anuncios crípticos; y para que no se te pase ningún estreno, aquí te dejo algunos de los lanzamientos más esperados para este 2025.

No te pierdas ningún lanzamiento

Fotografía: Freepik.

"The Human Fear", Franz Ferdinand (10 de enero del 2025)

La banda escocesa de indie rock, Franz Ferdinand, regresa con "The Human Fear", su primer álbum después de casi 7 años de ausencia en la música. Este trabajo promete una mezcla de guitarras enérgicas y electrónica, manteniendo la esencia que los ha caracterizado. Con la incorporación de nuevos miembros como Dino Bardot en la guitarra y Audrey Tait en la batería, se espera una evolución en su sonido; el álbum incluye el sencillo "Audacious", que ya ha generado expectativas entre las y los fans sobre cómo sonará este nuevo material.

"Look Up", Ringo Starr (10 de enero del 2025)

El legendario baterista de The Beatles, Ringo Starr, presenta "Look Up", su vigésimo primer álbum de estudio. Este trabajo marca su regreso al country, género que exploró en sus primeros años; el disco se encuentra producido y coescrito por T Bone Burnett y cuenta con 11 canciones originales y colaboraciones de artistas como Billy Strings, Molly Tuttle, Lucius y Larkin Poe. "Look Up" se grabó en Nashville y Los Ángeles, fusionando influencias clásicas con un toque contemporáneo.

"Who Let the Dogs Out", Lambrini Girls (10 de enero del 2025)

Este dúo británico ha anunciado el lanzamiento de su esperado álbum debut, este trabajo promete ser una descarga de energía punk con letras mordaces y actitud desafiante, fiel al estilo que caracteriza a Lambrini Girls; el disco incluye 11 pistas inéditas que exploran diversas problemáticas sociales con el característico estilo irreverente de la banda. Como una probadita de este material, han lanzado el sencillo "Big Dick Energy", cuyo video ya está disponible. Este tema aborda la toxicidad de la masculinidad en la sociedad actual, invitando a la reflexión sobre las actitudes violentas.

"Balloonerism", Mac Miller (17 de enero del 2025)

Las y los fans del querido rapero han esperado con ansias este material póstumo que originalmente fue grabado en el 2014 y, ahora, ofrece una visión íntima de su proceso creativo durante ese periodo de tiempo. Aunque existen opiniones encontradas sobre seguir explotando la obra de Mac Miller aún después de su muerte en el 2018, se espera que "Balloonerism" sea una joya para los seguidores del músico, logrando reconectar una vez más con él.

"The Unlikely Hero", Lorde (24 de marzo del 2025)

La cantante neozelandesa Lorde regresa a la escena musical de la mano de un álbum que promete evolucionar su estilo y ofrecer algo fresco y provocador, sin dejar de lado los sonidos que la han consolidado como una de las grandes artistas de los últimos años. Tras el éxito de "Solar Power" (2021), se espera que este trabajo explore nuevos sonidos y temáticas, defendiendo así su lugar en la música indie-pop actual.

"Night Life", The Horrors (21 de marzo del 2025)

Después de 8 años en silencio y alejados de los estudios de grabación, la influyente banda británica de indie rock regresa con su sexto álbum de estudio, este esperado trabajo marca su regreso desde su último álbum "V" (2017). Se ha dado a conocer que este nuevo disco consta de 9 pistas inéditas que prometen una exploración profunda de las emociones que emergen en la oscuridad, fusionando su característico sonido oscuro y experimental con nuevas influencias.

La formación actual de The Horrors incluye al vocalista fundador Faris Badwan, el bajista Rhys Webb, el guitarrista original Joshua Hayward, la tecladista Amelia Kidd y el baterista Jordan Cook. Esta alineación marca una nueva etapa para la banda, tras la salida de los miembros originales Tom Furse y Joe Spurgeon.

"Oh! The Ocean", The Wombats (21 de febrero de 2025)

Este esperado trabajo de la icónica banda británica promete mantener su característico sentido del humor y ofrecer baladas pegajosas que han cautivado a sus seguidores a lo largo de los años. Para anticipar el álbum, la banda ha lanzado el sencillo "Sorry I'm Late, I Didn't Want To Come", disponible en plataformas digitales, tema que marca el inicio de una nueva etapa para The Wombats, quienes regresan con más fuerza que nunca.

"Reputation" (Taylor's Version), Taylor Swift

Aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno de esta regrabación, las y los swifties no pueden contener la emoción ante este anuncio ya que el álbum original, lanzado en 2016, marcó un giro en la carrera de la cantante, siendo su primera incursión con el uso del autotune y voces distorsionadas. Después de concluir el "The Eras Tour", la gira más exitosa de la historia de la música, todo indica que 2025 será el año en que Taylor Swift finalmente obtendrá el control total de su discografía. Además de "Reputation", se espera que también regrabe su primer álbum, Taylor Swift, en ese mismo año.

"Al romper la burbuja", Joaquina (31 de enero del 2025)

Después de su exitoso álbum debut en 2023, la cantautora venezolana Joaquina ha dejado una huella profunda en la escena del pop con su capacidad para crear letras sinceras y conmovedoras. Es así como su segundo álbum se presenta como una propuesta emotiva y personal, basada en sus vivencias y con una narrativa que facilita una conexión genuina con su audiencia. Influenciada por cantautores tanto británicos como españoles, además de artistas globales contemporáneos y poetas reconocidos, Joaquina tiene como objetivo consolidarse como una de las voces más destacadas de su generación.

"The Right Person Will Stay", Lana del Rey (21 de mayo del 2025)

Lana Del Rey está preparada para adentrarse en nuevas direcciones musicales con el lanzamiento de su próximo álbum, proyecto que representa un giro importante en su carrera, marcando su transición hacia el género country, aunque sin perder la melancolía y la poesía que la han caracterizado a lo largo de los años. Originalmente titulado "Lasso" y previsto para salir en septiembre de 2024, el álbum pasó a llamarse "The Right Person Will Stay" y se retrasó hasta mayo de 2025, pero la emoción aumentó tras la interpretación en vivo de una canción llamada “Henry”, lo que ha generado gran expectación entre sus seguidores.

Sigue leyendo:

"O'children", la canción perfecta de Harry Potter, pero que esconde una estremecedora historia

La historia detrás de "Messy", la canción que se hizo viral en TikTok por reflejar los sentimientos femeninos