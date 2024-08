Celebra Doqumenta 12 años de apertura al documental

Según muchos teóricos del cine, como el francés Georges Sadoul, existen solo dos grandes géneros en el Séptimo Arte: aquellos que se engloban dentro de la ficción y los que son retratados en el documental.

Precisamente este último género parece vivir una época de oro gracias al auge de las series y películas inspiradas en hechos reales que aparecen con mucha mayor frecuencia en las distintas plataformas de streaming.

Sigue leyendo:

Vi este documental de Netflix y me hizo llorar, además me volvió a hacer creer en el amor verdadero

Festival Caleidoscopio 2024: gana 5 mil dólares con este concurso sobre la vida en la frontera con EEUU

El documental “La Guardia Blanca” muestra la causa de los activistas ambientales en México

“Actualmente uno de los géneros más populares es el género del true crime o el de crímenes reales, pero no es el único tipo de cine documental que existe y es parte de lo que ha evolucionado.

“Hay más gente que ve documentales, hay más documentales de distintos tipos, pero nos hemos acostumbrado a ya no verlos confinados a las típicas pantallas o en los típicos circuitos donde acostumbramos a ver sólo el cine comercial”, señala Aarón García del Real, cofundador del festival.

Lo que los mexicanos ven

Este festival, cuya doceava edición se realiza de manera presencial en la ciudad de Querétaro hasta el 11 de agosto y a través de la plataforma gratuita Nuestro Cine a lo largo del mes, no solo ayuda a presentar lo mejor del documental, sino a darle voz a los creadores mexicanos.

“El 80 por ciento de nuestra programación es cine mexicano, lo que también refleja el cine mexicano que se produce. Porque es distinto hablar de las producciones o el cine que se realiza en México, que se hace en México, al cine que se ve en México.

El festival se presenta en distintos recintos de la capital queretana. Foto: Cortesía

“Tristemente, no todas las películas tienen la posibilidad de acercarse a públicos o si lo tienen pueden ser públicos o corridas muy limitadas. De entrada, el documental cubre casi el 40 por ciento de la producción nacional de los largometrajes que se producen año con año en México, lo cual es un montón, casi la mitad de las películas que se producen”, detalla García del Real.

Para el promotor cultural, esto no solo muestra la potencia de la producción documental nacional, sino que es un testimonio de la actualidad mexicana y lo que nos preocupa como nación.

“Nos parece muy poderoso que estas historias, que son las que están retratando, registrando lo que está pasando, lo que posiblemente esté gestándose para que pase después, pues está en estos documentales que mientras más compartamos, mientras más se vean, pues más van a poder incidir en esta sensibilización o concientización que los espectadores pueden tener al verse sujetos a estas historias”, expone.

En esta edición, Doqumenta cuenta con 76 títulos, divididos en una serie de programas que incluyen cortometrajes, travesías, cintas de temática feminista y una sección completa dedicada a Baja California.

¿Cuáles son las cintas imperdibles en Doqumenta?

Aarón García del Real, cofundador de Doqumenta, te sugiere las películas que no debes perderte en este festival.

Nómadas de la 57

"Habla sobre estas personas que transitan por la Carretera Federal 57 y llegan hasta el norte, a la frontera del país, pero que de alguna forma también la habitan. Son estos choferes, estos traileros, traileras, que de alguna forma adaptan su vida al camino, a la ruta, al trailer y todo lo que eso conlleva".

El Eco

"Es el más reciente título de Tatiana Huezo, destacada documentalista y realizadora, que es una mirada muy íntima sobre una comunidad en un entorno serrano, que dista mucho de nuestro entorno urbano, pero que nos muestra de una manera muy noble y con un ojo muy tierno estas historias".

Tratado de Invisibilidad

Es el trabajo de Luciana Kaplan que habla de las personas que se encargan de tener limpia nuestra ciudad y que posiblemente no nos percatamos de ellos, no les agradecemos, no valoramos su aportación a nuestra dinámica del día a día, pero que son indispensables para que nuestros entornos y espacios sean habitables.

Después de las armas

"Habla sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las décadas posteriores al levantamiento en armas que sucedió en la década de los noventas y retrata la experiencia que tuvieron los protagonistas que eran parte del ejército, a tantos años de distancia y en retrospectiva abordan cómo fue vivir ese momento".