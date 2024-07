De vivir la dictadura de Pinochet a luchar con música contra la injusticia: la historia de Claudio, Radio Kaos y "Botas Negras"

Augusto Pinochet llegó al poder en Chile después de un golpe de estado en contra del gobierno de Salvador Allende. Sucedió en el año 1974 y abandonó el poder hasta 1990. A lo largo de su dictadura se cometieron diversos crímenes de lesa humanidad y se pisotearon derechos humanos. Se habla de alrededor de mil 200 y 3 mil 200 personas asesinadas por tener ideología de izquierda, socialistas y críticos del gobierno en turno.

Entre las personas que vivieron esa violencia en carne propia está Claudio, exintegrante y fundador de Radio Kaos, quien a la edad de 7 años rompió el toque de queda junto a su padre para ir a la tienda por comida para su familia. Fueron abordados por una patrulla militar, y uno de ellos posicionó su bota negra sobre la cabeza de aquel pequeñito. Los dejaron ir, pero aquello lo marcaría para toda la vida.

Años más tarde, en el año 1995, formó una banda de grunge en español y lleno de mucha protesta. El título del mismo, así como del sencillo que más reconocimientos les trajo fue precisamente "Botas Negras". Dentro se podían escuchar canciones de fuerte carga política o social como "Let's Rock", "Abril", "Ritual" o "Dimensiones prohibidas".

Conectaron de manera inmediata con el público latinoamericano, y hoy por hoy son una de las bandas de culto más importantes en la historia musical. La banda ya no existe, pero recientemente se juntaron algunos de ellos para interpretar sus mejores canciones. Tocaron en la Ciudad de México, y se acabaron los boletos. A propósito de los próximos 30 años del disco mencionado, El Heraldo de México platicó con Claudio.

Claudio, en primera instancia, considera que su disco realmente fue de protesta, a pesar de que no todas las canciones tienen que ver con esta clase de temas subversivos, pero se trató de "mi primera escalada, por así decirlo, a nivel público, donde yo pude expresarme y decir que para mí las cosas no andan bien".

Y ante la pregunta de si alguna vez estuvo consciente de la música es capaz de cambiar al mundo debido a la gran proyección que tiene a niveles gigantescos, aseguró que definitivamente se trata de una herramienta que puede ayudarte a entender tu entorno y las cosas que pasan, pero también se ha utilizado como un arma de doble filo.

A 30 años, muchas cosas han cambiado en el mundo, pero hay canciones de "Botas Negras" que podrían aplicar todavía en estos tiempos, como si hubieran salido al mercado hace un par de años o meses. Lo que hablaría de un mundo que probablemente no ha aprendido de sus errores, repitiéndose constantemente el panorama desolador. Claudio se une a este modo de verlo después de analizar lo que ha logrado o no el arte contestatario.

Pero si Radio Kaos fue siempre una banda en contra de lo establecido, en algún momento tuvo que venir gente que quisiera tirar el proyecto, tal vez callarlo, puede ser que simplemente censurarlo. Lo que tal vez nunca esperas, es que esas actitudes vengan precisamente de la industria que te está cobijando, y es lo que vivió la banda momentos antes de sacar el disco a la venta.

"En la disquera no querían sacar la canción "Botas negras" porque era muy subversiva. Les dije que de hecho, es la historia de alguien, la canción no está motivando nada, está contando la historia de alguien. Me decían cuantas cosas que quién sabe, para qué le echamos más leña al fuego. Yo le dije 'bueno, si ustedes sacan la canción yo agarro mis cosas y me voy'. No puedo ser lo que no puedo ser, no puedo dejar de ser yo. También en la tele y la radio, nos decían que no dijéramos tal o tal cosa. Ahí me di cuenta que la industria no le interesa hablar de la verdad de lo que sucede en la sociedad. Nomás quieren tener rating y no educar a la gente. Que sigamos como borreguitos lo que digan"