¿Quién integra el Consejo de Administración de Grupo Andrade?

Conocer a la familia que integra Grupo Andrade requiere adentrarse en los perfiles de mujeres y hombres que lideran el Consejo de Administración. A continuación te presentamos quienes zona

¿Quién es Ángel Mieres Zimmermann?

Es el presidente de Grupo Andrade. Su liderazgo ha llevado a Grupo Andrade a incursionar en otros mercados, como la construcción y la industria restaurantera con Grupo Zeru. Impulsó la expansión de Grupo Andrade en la industria automotriz con Integra Arrenda y también orquestó el relanzamiento del histórico periódico el “El Heraldo de México”, que representó para el grupo su entrada al mundo de los medios de comunicación. Éste proyecto evolucionó hasta convertirse en la multiplataforma Heraldo Media Group, con presencia en prensa escrita, radio, televisión, digital y en el ramo editorial con Ediciones Heraldo.

Angel Mieres Zimmermann, egresó de la Universidad Panamericana como Ingeniero Mecánico Electricista. Cursó la Especialidad en Alta Dirección (AD-2) en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). En 2021, debido a su destacable trayectoria empresarial recibe el Doctorado Honoris Causa que otorga el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia (IMELE).

María Cristina Mieres Zimmermann, lleva su pasión a la creación de Gastrolab

Es chef y empresaria mexicana, con formación en la Escuela Superior de Administración de Instituciones (ESDAI), Le Cordon Bleu, The Culinary Institute of America, Harvard Business School y en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE.

Es Vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social de Heraldo Media Group, Presidenta del Patronato de Fundacio´n Grupo Andrade, Miembro del Consejo Administrativo de Grupo Andrade y CEO del Grupo restaurantero Zeru. Además, es creadora de Gastrolab, una de las principales plataformas gastronómicas en México.

Su pasión la ha llevado a ser galardonada en diversas ocasiones, recordando dentro las más destacas:

El 11 de Marzo de 2020, de Manos de Mohammed Alkuwari, embajador de Qatar en México, recibió reconocimiento por su destacada trayectoria en el mundo empresarial femenino. También, recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2021, el premio Exceptional Women of Excellence in Media en el Women Economic Forum y figuró en el libro “Those Who Inspire Mexico” en su edición 2021.

Franco Carreño Osorio y su experiencia en liderazgo

Actualmente ocupa el cargo de director general de Heraldo Media Group, a partir del 10 de marzo de 2017 y de Vicepresidente Corporativo de Grupo Andrade a partir de septiembre de 2023.

Cuenta con una trayectoria dentro de la Administración Pública Federal colaborando en

diversas Instituciones tales como:

• Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) de enero de 2013 al 9 de marzo

de 2017 como Director de Desarrollo y por instrucciones del Secretario de Turismo Mtro.

Enrique de la Madrid Cordero, tuvo a su cargo el despacho de la Dirección General del

FONATUR durante el periodo de agosto a noviembre de 2016.

• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cerca de 4 años desempeñándose como

Director de Administración y Evaluación de Delegaciones, así como Coordinador de

Infraestructura Inmobiliaria.

• En la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) colaboró como

Subdirector General de Administración.

• En Petróleos Mexicanos (PEMEX) fungió como Coordinador Ejecutivo en la Dirección

Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos.

• En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se desempeñó por más de

7 años como Director General de Evaluación y como Coordinador de Asesores del

Coordinador General de Centros SCT.

• En la Procuraduría General de la República (PGR) ocupó la Dirección de Prevención

del Delito.

• De igual forma laboró en la Procuraduría Agraria y como asesor del Procurador de

Justicia del Gobierno del Distrito Federal.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; ha tomado diversos cursos de especialización. Doctorado Honoris Causa otorgado por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia en julio de 2021.

¿Quién es Antonio Holguín Acosta?

El Licenciado Antonio Holguín Acosta es Vicepresidente de Relaciones Institucionales de El Heraldo de México y Vicepresidente Corporativo de Grupo Andrade, forma parte del Consejo de Administración y de los diversos comités de control, negocios e inversión de dicho medio y del Grupo, de él depende y a él reporta el área jurídica de dicho grupo empresarial. Dentro de sus funciones se encuentra la representación de las empresas del grupo ante las diversas entidades gubernamentales y del sector privado, tanto nacionales como extranjeras. También interviene en la expansión de las inversiones del grupo en el extranjero. Es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México – ITAM como Licenciado en Derecho, y cuenta con una Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, Posgrado en Resolución Alternativa de Conflictos por Harvard Law School y Diplomado en Sistema Acusatorio y Juicios Orales por la Universidad Panamericana y Derecho Tributario por el ITAM.