Reconocen el trabajo de la traductora Claudia Cabrera

Claudia Cabrera (Ciudad de México, 1970) inició su carrera como traductora de forma autodidacta, estudió casi toda su vida en el Colegio Alemán, institución en que forjó su gusto por el idioma, posteriormente, comenzó a traducir el periódico en el primer trabajo que tuvo, y después, decidió confiar en su conocimiento de la lengua germana y de su lengua materna -el español-, para aventurarse a traducir libros en la industria editorial.

A 30 años de carrera, la también intérprete ha realizado la traducción de 70 obras de teatro, novelas y relatos del alemán al español mexicano, contribuyendo a que la literatura alemana gane visibilidad en el país y en América Latina, situación por la que el Instituto Goethe de Alemania le otorgó la Medalla Goethe 2024, un galardón que reconoce a las personas extranjeras que honran, difunden y aportan al arte, la ciencia y la cultura de este país. La ceremonia de entrega se oficiará el 28 de agosto.

“Siempre me gustó leer y aunque inicie en esto de forma muy ocasional, me alegra poder contribuir al enriquecimiento del conocimiento y la cultura”, expresó Cabrera, quien dedicó la medalla a todos sus colegas y a la Asociación Mexicana de Traductores Literarios (Ametli), institución que agrupa, vincula y representa a los traductores literarios del país para que sean considerados autores derivados de las obras.

Y agregó “como traductor no esperas un reconocimiento a nivel internacional, una distinción o una condecoración, de alguna manera la medalla es la confirmación de que lo que he hecho vale la pena, además, me permite refrendar mi compromiso para generar conciencia respecto a la calidad autoral de los traductores y luchar por mejores condiciones laborales”.