Contra toda autoridad musical: el punk levanta el puño en la radio pública

Un policía nos para en seco. Nos pide que nos identifiquemos y mi acompañante, enfundado en unas botas de casquillo y chamarra con parches, saca una credencial que lo acredita como locutor. Los uniformados lo reconocen. “¿A poco realmente necesitas tus cadenas para el programa?”, le preguntan. “Representa la esclavitud en la que estamos la mayoría de las personas dentro del sistema”, responde mientras se agarra a cotorrear con los vigilantes.

Dicha escena me crea la necesidad de hacer varias preguntas, como si se tratara de un adolescente llenándose el cuerpo de perforaciones y tatuajes en búsqueda de identidad: ¿por qué las pulseras y collares con picos en pleno 2024 siguen escandalizando a la autoridad?, ¿el punk se ha vuelto un producto comercial?, ¿se puede hacer un programa de punk en la radio pública?, ¿eso no le quitaría lo punk?

"Isma" recorre las calles del Valle de México para llevar nuevas propuestas musicales a los micrófonos de Reactor

Fotografía: Alfonso Sotelo

La respuesta a todas las anteriores nos ha llevado hasta las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio (IMER). Ahí, frente a la torre donde transmite Reactor 105, en una carpa blanca con sillas de plástico, llegamos con Ismael Montes de Oca, la mente detrás de “Estoperol”, el primer programa de punk en la radio pública en México.

Levantar el puño y desmarcarte de lo establecido, el nacimiento de “Estoperol”

Con una infancia vivida en la San Felipe de Jesús y una adolescencia consolidada en Valle de Chalco, dos barrios históricos de la cultura punk en México, Ismael decidió llevar los movimientos contraculturales y musicales de las periferias a la radio pública, comenzando como parte del equipo de “Presta”, programa dedicado al rock mexicano en la 105.7 FM.

Isma recorriendo los pasillos del Tianguis Cultural del Chopo, a las afueras de Buenavista

Fotografía: Cynthia Benítez / Cortesía

“En Presta tuve la oportunidad de recorrer ese camino más underground, salir y conocer los movimientos que siguen resistiendo en lugares como el Centro Cívico de Ecatepec o el Balneario Olímpico de Pantitlán donde alguna vez se presentaron los Ramones. Esa misma rebeldía del género me hizo despegarme de lo establecido, cuestionar lo que recibimos de la actual industria”, explica en entrevista para El Heraldo de México.

Si tuviéramos que ponerle edad al programa “Estoperol” sería un “bebé punk” que nació en la radio pública apenas en enero de este 2024 con el objetivo, comenta Montes de Oca, de ser una alternativa contracultural musical en plena época digital donde los éxitos dependen del número de clicks, de la viralidad, de consumir rápido y pagar después.

Para Montes de Oca, el punk siempre será un vehículo de expresión y de reclamo social

Fotografía: Cynthia Benítez / Cortesía

“‘Estoperol’ es un programa especializado en punk, cuenta con todas las herramientas radiofónicas necesarias. Si tú nos escuchas encontrarás notas informativas, entrevistas, reseñas y hasta una agenda punk donde difundimos los conciertos de las periferias, todo enfocado hacia la parte social, de la banda para la banda. Y claro tratamos de abarcar todos los subgéneros existentes como el post-punk, punk-rock, cyber-punk”, comparte.

El locutor mexicano de 31 años reveló que el nombre del programa surge porque actualmente considera que estamos en la denominada “sociedad de los estoperoles”, culturas subalternas que se caracterizan por ser críticas y siempre levantar el puño, así como tener de insignia dicha prenda.

Un viaje a través del punk ¿realmente ya nada es como antes?

Para entender lo que representa este movimiento tenemos que viajar hasta los años 70 en las ciudades de Londres y Nueva York, donde el punk surge ante una crisis generalizada que vivían las juventudes de aquella época en respuesta a los descontentos económicos, sociales y culturales. El estandarte de esta nueva expresión es el repudio a lo establecido. Agrupaciones como Sex Pistols, The Clash y Ramones asaltan la escena.

El Chopo es uno de los principales puntos de reunión para los grupos punk en la CDMX

Fotografía: Cynthia Benítez / Cortesía

En su libro “Menos punk y más ruido” del sociólogo Pablo Gaytan Santiago se explica que dicha corriente musical arribó a la Ciudad de México a inicios de los 80 mediante tres vías: los migrantes que regresaban de Estados Unidos con los discos de acetato para sonar en sus barrios, los medios de comunicación comerciales que comenzaron a abrir las puertas a las agrupaciones y los jóvenes de clase media-alta que podían viajar a Europa para traerse la música y estética, y así comenzar con las primeras tocadas punk en la legendaria tienda de discos “Hip 70” en la zona de San Ángel.

Ante toda esta oleada, en México nacen bandas como Espécimen, Los Yaps y Rebel ‘D Punk, quienes provocaron que las juventudes se reunieran hasta la fecha a escuchar su música en lugares como El Tianguis Cultural del Chopo a las afueras del Metro Buenavista, con una estética propia y haciendo suyo el movimiento.

Entre ropa, discos y posters de bandas musicales, esta es la escencia del Chopo

Fotografía: Cynthia Benítez / Cortesía

Sin embargo, los años fueron avanzando, nuevas bandas surgieron y el debate de ideas en el mismo movimiento punk ha sido interminable. Frases como “ya nada es como antes”, “eso que tocan no es punk” o “ya hay puros ‘poser’ en el punk” se han vuelto una constante.

El mismo juvenólogo Gaytan Santiago lo detalla en su obra, el punk actualmente vive de otra manera, si queremos encontrar actitud punk como en sus inicios, se debe de buscar en aquellas personas que no son visiblemente punk. Una de las mejores herencias del punk, señala el especialista, es la actitud y la mentalidad, así como estar en constante transformación. Actualmente, en la escena existen proyectos de mujeres como Blessed Noise, Las Fokin Biches y Bikini Kill, agrupaciones que difunden a través de sus letras un mensaje no sexista y en pro de la igualdad de género.

"Isma El Filoso" egresado del FARO de Oriente donde aprendió el oficio del periodismo comunitario

Fotografía: Cynthia Benítez / Cortesía

De transformaciones, música comunitaria y otras vivencias

En “Así habló Zaratustra”, Friedrich Nietzsche nos comparte la metáfora de las transformaciones, etapas que el autor alemán describió a través de un camello, un león y un niño. Se trata de tres niveles que van desde la incapacidad de definirse y actuar por uno mismo, hasta la libertad de pensamiento y acción.

“Transformarse es un reto que pocas personas afrontan y más aún pocas salen vivas y triunfantes”, así lo explicó Montes de Oca, quien a lo largo de 9 años en el espectro radiofónico fue construyendo su propio “Frankestein” con base a las diferentes etapas de su vida.

El Chopo cumplió 44 años de historia con sus emblemáticos tokines de punk

Fotografía: Cynthia Benítez/ Cortesía

Desde su primer acercamiento a la radio gracias a sus padres escuchando los programas de Nino Canún, pasando por sus estudios en musicología y tomando como referente al teórico John Cage con su experimentación musical, hasta su formación como periodista comunitario en el FARO de Oriente, un centro cultural en las entrañas de la Calzada Ignacio Zaragoza en Iztapalapa.

Ahí comenzó a pavimentar su camino a través de un programa de radio conocido como “Choco Jazz”, donde no solamente se exploraba la historia del género musical, también se abría el micrófono a bandas emergentes. Se buscaba construir un espacio para dar difusión a los proyectos culturales del oriente, lejos de la oferta de siempre del centro y sur de la Ciudad de México.

La comunidad chopera resiste y se niega a que la contracultura muera

Fotografía: Cynthia Benítez / Cortesía

“Nunca me imaginé trabajar en medios, tomar un micrófono y encabezar un programa de radio. Incluso a mis padres en la escuela les decían que iba a ser un niño con dificultades para comunicarse, que era muy tímido. Hoy nada queda de eso. Gracias a la FARO de Oriente construí las bases que me han llevado a entrevistar a íconos de la música y realizar grandes coberturas como el Vive Latino, Corona Capital o el Hell and Heaven”, comparte Montes de Oca.

“Hazlo tu mismo”, la herencia del movimiento para Estoperol

A la pregunta de ¿no es contradictorio hacer un programa de punk en una radio pública con recursos gubernamentales? Isma se sincera, lo que para algunos es una desventaja, él lo aprecia como una oportunidad. “Hay quienes han mencionado la idea de destruir el sistema desde adentro”, comparte en la recta final de la charla.

Los más de 10 años en medios de comunicación le han hecho darse cuenta que “Estoperol” debía hacerse en una señal pública, donde la misma sociedad pueda opinar, cuestionar, disfrutar y criticar lo que consume. “No veo mi programa en señales como EXA, La KeBuena o con Toño Esquinca, a lo mejor se podría hacer en espacios como radio-bocinas o radios comunitarias como lo han hecho varios colegas”, reconoce mientras se le dibuja una sonrisa en el rostro.

Los estoperoles, una prenda icónica en la cultura punk

Fotografía: Cynthia Benítez / Cortesía

Una de las herencias del movimiento que influyó en la creación de Estoperol es el “Hazlo tu mismo”, una acción que creó la corriente punk ante la represión de la autoridad. En los años 70 debido a la prohibición las bandas se tuvieron que mover hacia los “hoyos funky” donde las condiciones para tocar eran precarias. Los mismos músicos, organizadores y asistentes creaban sus escenarios, sus spots, su mercancía y hasta sus propios medios de comunicación como los fanzines.

Montes de Oca nos lo comparte, él se considera un albañil de la radio, y todos sus conocimientos los desemboca en Estoperol, él se graba, él edita, él produce, él busca la información para las cápsulas y él mismo busca a los invitados para su próxima progama.

Hazlo tu mismo, una de las herencias que el locutor mexicano lleva a cabo

Fotografía: Cynthia Benítez / Cortesía

“La cultura punk siempre será un vehículo de expresión y de reclamo social, tanto la música como la literatura o hasta los mismos punks han tenido que adaptarse y evolucionar de acuerdo a su contexto social, eso sí, siempre manteniendo el espíritu de resistencia y rebeldía”, concluye Isma antes de encender los micrófonos y dar inicio a otra emisión de Estoperol, todos los sábados de 6 a 7 de la noche por Reactor 105.