“Donde hay violencia, hay música tratando de resistir”: las canciones como forma de protesta durante las dictaduras

La música, además de ser un medio por el cuál podemos nombrar y transmitir todos los sentimientos por los que atravesamos día con día, también se ha convertido en una forma de luchar contra las opresiones sistémicas y, al mismo tiempo, visibilizar las injusticias. Y si bien hoy podemos encontrar letras sumamente profundas, esto ha sido gracias a quienes decidieron hacerle frente a las dictaduras que ocuparon Latinoamérica, dejándonos miles de muertos y cientos de desaparecidos, quienes son recordados a través de las canciones de protesta.

En las páginas de la historia contemporánea de América Latina, la música ha sido una herramienta poderosa que ha trascendido fronteras, dialectos y hasta regimenes políticos. Y es que podemos encontrar oscuros capítulos que tienen como protagonistas las dictaduras militares que sucedieron específicamente en Chile, Argentina y Guatemala, en donde la música emergió como un faro de resistencia y un lenguaje universal que desafiaba la opresión mientras abrazaba la esperanza.

En entrevista con El Heraldo de México, el profesor y geógrafo de la UNAM Manuel Benítez explica que las dictaduras por las que han pasado distintos países de Latinoamérica se definen como un gobierno totalitario en donde suele ser el ejército quien toma el poder por la fuerza, derrocando incluso a quienes han sido elegidos de manera democrática, siendo el mandato de Augusto Pinochet en Chile un claro ejemplo de ello.

En las dictaduras hay un Estado totalitario, existe un solo partido político que llegó al poder por medio de un golpe de estado […] no hay oposición, no hay discusión, no hay democracia, no se toma en cuenta la opinión de nadie y todo se impone a rajatabla, explica el profesor.