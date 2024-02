The Beatles Fan Fest 2024 llegará a CDMX, ¿cuándo, dónde y quiénes se presentarán?

The Beatles resulta ser una de las bandas más famosas del planeta, pioneros de la oleada de rock y pop británico, pilares fundamentales para entender el mundo de la industria musical hoy en día, y dueños de un catálogo musican impresionante. La banda estaba compuesta por cuatro talentosos músicos: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

A lo largo de su carrera, The Beatles lanzaron una serie de entre los que destacan unas clásicas joyas como "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", "Abbey Road", y "Revolver"; por otra parte, algunas de sus canciones más famosas y que perdurarán a lo largo de la historia, son "Hey Jude", "Let It Be", "Yesterday", "A Day in the Life", "Come Together" y "Lucy in the Sky with Diamonds", entre muchas otras.

Sigue leyendo: “Now and then”: Así es la última canción de The Beatles

Estas canciones no solo se convirtieron en éxitos comerciales, sino que también se han convertido en himnos generacionales. La importancia de The Beatles en la historia musical radica en su capacidad para innovar, experimentar y trascender las fronteras, dejando un legado que continúa inspirando a artistas de todas las generaciones. Y por ello, la gente también se ha convertido en parte importante del fenómeno, coleccionando cosas, creando arte, juguetes, productos, etcétera. Ahora todos estos fans tienen un lugar para reunirse en la CDMX año con año.

¿Cuándo y dónde será el Fan Fest de The Beatles en Ciudad de México? La entrada es gratuita para todos

Crédito: Facebook / The Beatles

La cita para el The Beatles Fan Fest de la CDMX es el día 11 de agosto de 2024, en el Salón Lux del Deportivo SME, en la Calzada del Hueso 381, Villa Coapa. Será en un horario de 11:00 de la mañana y hasta las 6:00 de la tarde, por lo que tendrás tiempo de recorrer todo.

Prometen que habrá un bazar de venta de objetos relacionados con la banda, además de música en vivo, exposiciones fotográficas, conferencias una pantalla gigante, concursos, regalos y muchas otras cosas que te pueden interesar. La entrada será totalmente gratuita para todas las personas que se presenten.

Tómate una foto con el Yellow Submarine

Crédito: Facebook

También prometen que podrás tomarte una fotografía con el único y auténtico submarino amarillo de The Beatles, que es una de las iconografías más importantes en la carrera de la banda, misma que hace alusión a la película, portada y nombre del disco lanzado en el mes de enero de 1969.

Te puede interesar: Así fue el día que Los Simpsons se burlaron de Yoko Ono en este capítulo de 1993

Se trato de un disco con el soundtrack de una película del mismo nombre que se había estrenado un año antes, con los sencillos "Yellow Submarine" y "All you need is love". Son los mismísimos Ringo, George, Lennon y Paul quienes protagonizan la cinta como los héroes del mar, quienes salvan a un pueblo de una célula delictiva que se dedica a callar la música porque no les gusta.