Seña y Verbo celebra 30 años de teatro para las minorías

"Primero sueño", poema más importante de Sor Juana Inés de la Cruz que aborda tópicos relacionados con la trascendencia humana, el conocimiento y el sentido del universo, es la base de "Yo despierta", puesta en escena con la que la compañía de teatro Seña y Verbo celebra tres décadas de buscar el reconocimiento de la comunidad sorda del país.

“La obra relata el camino de una mujer de la noche a un nuevo amanecer, trayecto en el que reflexiona sobre la elevación del alma durante el sueño y su relación con el conocimiento de sí misma; la mujer, interpretada por dos actrices (una de ellas con sordera), inicia una traducción en Lengua de Señas Mexicanas (LSM) del poema”, contó Eduardo Dominguez, director y actor de la compañía.

Y explicó que posteriormente, el poema se transmite en una pantalla leído por una voz en off y seguido por la incursión de los bailarines de la compañía de danza El circo contemporáneo, quienes hacen una interpretación de los textos de Sor Juana.

Fundada en 1993, por el actor de teatro Alberto Lomnitz, la compañía desafía “la discapacidad” para concientizar sobre las condiciones que enfrentan las personas sordas al intentar acercarse a la cultura o al habitar en una sociedad con poca empatía.

En entrevista, Dominguez compartió que la trayectoria de Seña y Verbo no ha sido fácil, pues hace tres décadas no se reconocía la LSM, no había actores sordos o un lugar de formación.

“Yo nací en una familia de oyentes que me oralizó desde la infancia debido a la prohibición de la LSM en ese momento, a pesar de esta barrera inicial, cuando logré ingresar a una escuela especializada para sordos marcó un cambio crucial en mi vida, quiero que la compañía sea eso para los demás, un antes y un después”, expresó el actor, con apoyo del traductor Antonio Zacruz.

Y agregó que aunque no sabe si la compañía se encuentra en su mejor momento, “porque cada día puede ser mejor”, sabe que el impacto que tiene en la comunidad de sordos es innegable.

“En Seña y Verbo nunca hemos navegado con la bandera de la discapacidad y preferimos que se nos considere una minoría como la de las lenguas indígenas, porque creemos que así podremos tener mayor acceso a oportunidades”, refirió.

En este sentido, reiteró que el mayor reto de la compañía es el de obtener apoyos para que ésta continúe en pie y haciendo “más teatro, para llegar a más personas”.

Por último, reveló que entre las temáticas que le gustaría abordar está el feminismo, pero entendido desde las mujeres con sordera y otras discapacidades.

La propuesta teatral se presenta el 3 de febrero, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, a las 19:00 horas.

A DETALLE

Yo despierta, se presentó por primera vez en la 50 edición del Festival Internacional Cervantino.

Algunas de las obras de la compañía se han presentado en otros países como Canadá, Suecia, España, Francia, Colombia y Chile.

27 obras ha montado.

5 actores conforman Seña y Verbo.

1993 año en que se funda .

FOTOS CORTESÍA GABRIEL MORALES

MAAZ