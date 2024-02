La invasión artística de Betsabeé Romero

En 2002, Betsabeé Romero (Ciudad de México 1963) trabajó con otros artistas en una exposición que hoy resulta más actual que nunca: con el título Agua-Wasser, las obras aludían al cuidado del agua. Para la muestra, desplegada por toda la ciudad, Romero transformó la Glorieta de la Palma, en avenida Reforma, en un refugio ambiental:

La imagen panorámica de aquel proyecto, tomada desde la parte alta del edificio de la Bolsa Mexicana de Valores, forma parte de la invasión artística que Betsabeé Romero ha hecho de la casa-galería Nina Menocal en Lomas de Chapultepec (Alpes 1470), previo a la llamada Semana del arte.

“Me desperté y la casa todavía estaba ahí” despliega una treintena de piezas, que repasan la trayectoria de la artista mexicana, por todos los salones de la casa de la galerista, desde la biblioteca, pasando por la sala y el comedor.

La casa de Nina Menocal, señaló.

“Es un refugio del arte desde hace muchos años, ella y yo somos amigas y por eso he podido venir aquí a comidas, cenas, inauguraciones. He visto artistas de muchas maneras y ahora tuve oportunidad de que me invitara a invadir su casa”.