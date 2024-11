Led Zeppelin IV cumple 53 años: ¿cuál es el secreto de la enigmática foto de portada?

Led Zeppelin es una de las bandas màs enigmáticas de todos los tiempos está celebrando un nuevo aniversario, pues su disco homónimo titulado Led Zeppelin IV se puso a la venta un dìa como hoy de 1971, naciendo de una crisis de contenido por el que la banda estaba pasando.

Y es que no solo es el disco más vendido de Led Zeppelin, sino que ademàs esconde un gran misterios en sus historia, pues el cuarto álbum de Led Zeppelin es el más vendido de la historia de la banda ademàs de tener una portada muy controversial lo que hoy te explicaremos de la mejor manera.

Cabe recordar que Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham se sienten muy decepcionados de lo que pasó con su disco anterior el “Led Zeppelin III”, pues fue silenciado por la crítica por lo que tuvieron que ponerse las pilas para que este nuevo disco pudiera mejorar.

Fue asì que decidieron no ponerle título, eliminar sus fotografías del disco así como no poner ningún nombre de a banda en la aportada, pues no querían que los que compraron el LP relacionará la banda con el ya que lo que buscaban era que el LP no tuviera nada que ver con ellas y la gente lo pensará así.

¿Cuál es el secreto de la enigmática foto de portada de Led Zeppelin IV?

Lo más importante del disco es la foto de portada que se puede ver en el disco, ya que como no querían que las personas supieran que esto era de Led Zeppelin decidieron que su portada fuera distinta y que confundiera a las personas que lo comparara, por lo que decidieron ponerle una imagen especial.

Esta es la de de un anciano recogiendo leña en su espalda, esta la compró Robert Plant en una extraña tienda donde vendian antiguedades en Reading; sin embargo es cierto que aunque al incio se decia que era una pintura al óleo del siglo XIX, en 2023 se supo que en realidad era una fotografia en blanco y negro de 1892 coloreada a mano.

“La portada no significaba que quisiéramos enemistarnos con la compañía de discos. Se diseñó como respuesta a los críticos musicales que mantenían que el éxito de nuestros tres primeros álbumes se debía al bombo de la publicidad y no al talento… así que lo despojamos de todo y dejamos que la música hablara”, dijo en una entrevista con Brad Tolinski.

Mientras que la parte de atrás del albúm o la contraportada es un grupo de casas de la Torre de Salisbury en Birmingham, lo que hacía que los fans se pelean con teorías de lo que podría significar realmente, pues afirmaban que tenía un mensaje oculto que no había sido descubierto hasta ahora.

Eso si, lo que siguen sin explicar son los 4 símbolos que son muy complicados por explicar, pues los miembros de Led Zeppelin, menciona que al querer desligarse de todo o que tuviera que ver con ellos, por lo que en el caso de los símbolos, cada uno de los miembros decidiò elegir uno.

