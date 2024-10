Letras de batalla para creer en la vida y luchar contra el cáncer de mama

Hace 17 años a la escritora Adriana Malvido (Ciudad de México, 1957) le extirparon un quiste benigno de la mama derecha; años más tarde, en 2013, al realizarse una mastografía su doctora le detectó un quiste de 6 centímetros en el pecho izquierdo; al retirarlo, descubrieron que tampoco era maligno. Sin embargo, fueron momentos difíciles para la autora de La Reina Roja y agradeció haberse realizado los estudios de rutina.

“Pocos conocen esta situación de mi vida, pero la cuento porque quiero enfatizar en la importancia de hacerse estudios que permitan la detección temprana del cáncer”, enfatiza la también periodista, quien a través del texto “Siempre hay una montaña”, que se publicó en el libro La voz de Una (2021), en colaboración con otras autoras como Edmeé Pardo, Mónica Lavín, Ethel Krauze, entre otras.

Narrar la batalla contra la enfermedad es un desafío; sin embargo, en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, compartimos a autoras y autores que han abordado cómo se vive en los zapatos de la persona que la padece y de quienes la acompañan.

“Es una lucha que aunque parece solitaria también se libra en lo colectivo”, dijo Malvido.

Libro sobre cáncer de mama. Foto: Especial

Como hija, la escritora Edmeé Pardo (Ciudad de México, 1965) cuenta en el libro ilustrado El brasier de mamá, la forma en que, de niña, vivió el cáncer de su madre; por ello, decidió dirigirse a las niñas y jóvenes para hablar de la importancia de la autoexploración temprana a cualquier edad.

En plataformas de internet también se pueden encontrar títulos en otros idiomas como The Story of My Tits (2016) de la ilustradora Jennifer Hayden (Nueva York, 1961), quien le dio voz a sus pechos para que contaran la historia de cuando le diagnosticaron cáncer, a los 43 años.

Así, en la novela gráfica, que también puede encontrarte en español, la autora cuenta con humor cómo sus pechos han tenido un papel enorme a lo largo de su vida, sobre todo durante la maternidad; pero con la enfermedad significaron miedo y vergüenza, que poco a poco se transformaron en esperanza y orgullo.

El volumen fue seleccionado como una de las mejores novelas gráficas de 2015 por medios como el The New York Times y Forbes.

Desde la ciencia, el médico, oncólogo y divulgador científico Siddhartha Mukherjee escribió El emperador de todos los males. Una biografía del cáncer, en el que hace un repaso por la medicina y la historia de los tratamientos que han hecho frente a la enfermedad; además, ofrece sugerencias sobre el camino que pueden recorrer los enfermos y las personas que los acompañan, y aborda temas como la ética médica y las complejas y entrelazadas vidas de los oncólogos y de sus pacientes.

En este libro que obtuvo el Premio Pulitzer en la categoría de no ficción, Mukherjee muestra empatía hacia los pacientes y los médicos.

OTROS LIBROS

-El uso de la foto (2005), de Marc Marie y Annie Ernaux, narra como su relación amorosa fue marcada por el diagnóstico de la autora, quien ha dicho que el cáncer se convirtió en un elemento de lo que definió como un “triángulo amoroso".

-Los diarios del cáncer (1981), de la autora afroamericana Audre Lorde, son un retrato personal de la alteración de la vida tras el diagnóstico y sobre cómo la mastectomía impacta en más de un sentido a las mujeres.

-Desmorir. Una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista (2020), de la ensayista y poeta estadounidense Anne Boyer muestra un intento de la autora por transformar el discurso imperante que dicta que “la actitud lo es todo ante la enfermedad”, para así reflexionar sobre la profunda y alejada realidad del cáncer de mama, el sufrimiento, la muerte y el tema de los cuidados.

ESTADÍSTICA

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en 2023 se detectaron 28 mil casos nuevos de cáncer de mamá.

MAAZ