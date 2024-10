¿Cuáles son los museos a los que puedes entrar GRATIS todos los DOMINGOS? | Plan de fin de semana en CDMX

Se acerca el fin de semana y tú todavía no tienes un plan para salir a disfrutar en compañía de tu pareja, tus hijos, la familia o simplemente por tu propia cuenta; no te culpamos, pues hay tantas actividades y eventos para realizar dentro de la CDMX y sus al rededores, especialmente ahora que inició la temporada de Halloween y Día de Muertos, que parece casi imposible encontrar algo por hacer entre una basta agenda cultural. ¡Pero no te preocupes!, hoy te traemos algunas ideas de museos que son gratuitos los días domingos para que salgas a recorrerlos, te distraigas y aprendas sobre muchísimos temas.

Así que busca los museos cerca de ti y comienza a organizar tu plan de fin de semana, ya sea que prefieras dejarlos para sábado y domingo, con un sólo día de entradas gratuitas, o bien, sólo para los domingos en los que la entrada es libre. Te aseguramos que podrás encontrar algo que se ajuste a tus gustos e intereses, además que estas visitas son perfectas para comprender mejor esos edificios históricos que nos rodean y a los que pocas veces les prestamos atención.

¿Qué tal te caería ver por dentro la arquitectura y obras que se exponen en el Palacio de Bellas Artes o del Museo Tamayo de Arte Contemporáneo?, si la sólo idea de recorrerlos ya te emocionó, te tenemos buenas noticias, ya que estos son sólo dos de los muchos recintos que puedes recorrer completamente gratis en la Ciudad de México. Por otro lado, si quieres darte un tour arqueológico también puedes darte una escapada al Templo Mayor, pues los domingos hay entrada libre para los nacionales y extranjeros residentes en el país.

Entrada libre: ¿Qué días no cobran en los museos CDMX?

La Ciudad de México tiene más de 170 museos repartidos en sus distintas alcaldías y allí podemos encontrar desde vestigios arqueológicos, hasta las obras de arte más importantes del mundo, pero también los exconventos que hace siglos fueron el hogar de mojes y monjas; mientras que otros más se enfocan al arte moderno. Todos ellos ofrecen talleres, conferencias, exposiciones, recorridos y hasta conciertos que en la mayoría de los casos tienen una cuota de entrada y recuperación, pero los días domingo los museos no cobran su entrada.

Si este fin de semana quieres aprovechar la entrada libre en alguno de los museos de la capital, este es tu momento para hacerlo. Aunque la entrada gratuita suele ser los domingos, es importante que antes de visitar el museo de tu interés te asegures que podrás hacerlo de forma gratuita. Aquí te dejamos una lista de los museos que puedes recorrer este 2024.

¿Qué museo es gratis los domingos en CDMX en 2024?

Los museos que puedes recorrer de forma gratuita en la Ciudad de México no sólo se encuentran en el Centro Histórico, es decir, la Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, pues en el resto de las alcaldías de la capital también encontrarás actividades por realizar y exposiciones por recorrer. Aquí te compartimos algunos de los que están abiertos al público de forma gratuita y que puedes recorrer el fin de semana.

Recuerda que muchos de ellos sólo tienen entrada libre los días domingo; mientras que el resto de la semana el costo puede variar según el museo de tu interés. Algunos de los costos van desde los 50 y hasta menos de 100 pesos, además que casi todos ellos cuentan con descuentos para menores de 13 años, afiliados al INAMAP, maestros y estudiantes. ¡Así que aprovecha!

Museo de Arte Carrillo Gil. Los domingos la entrada es libre; mientras que el resto de la semana el público en general tiene que pagar un acceso de 55 pesos, aunque estudiantes, profesores, menores de 12 años y afiliados al INAPAM pueden entrar gratis.

Los domingos la entrada es libre; mientras que el resto de la semana el público en general tiene que pagar un acceso de 55 pesos, aunque estudiantes, profesores, menores de 12 años y afiliados al INAPAM pueden entrar gratis. Museo de Arte Moderno. La entrada general es de 90 pesos, aunque la entrada es libre para estudiantes, maestros, afiliados al INAPAM y personas con discapacidad; mientras que los domingos todos entran gratis.

La entrada general es de 90 pesos, aunque la entrada es libre para estudiantes, maestros, afiliados al INAPAM y personas con discapacidad; mientras que los domingos todos entran gratis. Museo de El Carmen. La entrada tiene un costo de 80 pesos, aunque los domingos el acceso es gratuito; el resto de la semana hay entrada libre para maestros, estudiantes, menores de 13 años, así como afiliados al INAPAM.

La entrada tiene un costo de 80 pesos, aunque los domingos el acceso es gratuito; el resto de la semana hay entrada libre para maestros, estudiantes, menores de 13 años, así como afiliados al INAPAM. Museo del Templo Mayor. La entrada es de 95 pesos; aunque los menores de 13 años, estudiantes, maestros, personas de la tercera edad, pensionados y jubilados su entrada es libre presentando su identificación vigente tienen entrada libre; mientras que los domingos la entrada es gratis.

La entrada es de 95 pesos; aunque los menores de 13 años, estudiantes, maestros, personas de la tercera edad, pensionados y jubilados su entrada es libre presentando su identificación vigente tienen entrada libre; mientras que los domingos la entrada es gratis. Museo Nacional de Arte (MUNAL). La entrada general tiene un costo de 90 pesos, pero existe la entrada gratuita a "Amigos MUNAL" que se aplica a menores de 13 años, personas con alguna discapacidad, estudiantes, maestros y adultos mayores

La entrada general tiene un costo de 90 pesos, pero existe la entrada gratuita a "Amigos MUNAL" que se aplica a menores de 13 años, personas con alguna discapacidad, estudiantes, maestros y adultos mayores Museo Tamayo de Arte Contemporáneo. La entrada general es de 90 pesos y sólo se aceptan pagos en efectivo; la entrada libre sólo es aplicable para niños menores de 12 años, estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial vigente; los domingos el acceso es gratuito para todo el público.

La entrada general es de 90 pesos y sólo se aceptan pagos en efectivo; la entrada libre sólo es aplicable para niños menores de 12 años, estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial vigente; los domingos el acceso es gratuito para todo el público. Museo Palacio de Bellas Artes. Aunque la entrada es de 90 pesos, hay acceso libre para docentes, estudiantes o personas adultas mayores, presentando en taquilla credencial vigente física o digital y para menores de 13 años, personas con discapacidad, personas jubiladas o pensionadas y miembros del ICOM; los domingos el acceso al público nacional y extranjero es gratuito.

¿Qué museos son gratis en la CDMX?

Además de los museos que ofrecen entrada libre los domingos, hay otros recintos que tienen un acceso gratuito todos los días a los nacionales; tal es el caso del Museo Jumex, del Museo Soumaya de Plaza Carso o del Museo Panteón de San Fernando en los que no tendrás que pagar para poder realizar tu recorrido y observar las piezas de arte que allí se conservan. Pero si quieres recorrerlos cualquier otro día que no sea en fin de semana y sin pagar la entrada, aquí te dejamos una lista con los recintos culturales que no cobran acceso ningún día de la semana.

Museo Jumex

Museo Soumaya

Museo Universitario del Chopo (entrada libre los miércoles)

Museo Archivo de la Fotografía (MAF)

Centro Cultural de España en México

