Las 2 pizzerías de CDMX elegidas entre las mejores de todo el mundo, según prestigioso ranking

En la ceremonia de los The Best Pizza Awards 2024, organizada por The Best Chef y respaldado por Molini Pizzuti, se buscó destacar las mejores representaciones de la pizza a nivel mundial, centrándose en el tema "El Futuro de la Pizza", con el objetivo de reflexionar sobre este platillo originario de Italia, que ha conquistado el mundo.

Las mejores pizzerías del mundo. Fuente: Archivo

Como resultado, dos pizzerías de la Ciudad de México lograron entrar en la lista de las cien mejores del mundo. En esta nota te contamos los lugares que ocuparon, dónde encontrarlas y los detalles de la premiación. Toma nota y prepárate para disfrutar de las mejores pizzas del mundo.

LAS 2 PIZZERÍAS DE CDMX ELEGIDAS ENTRE LAS MEJORES DE TODO EL MUNDO

Según el listado oficial de The Best Pizza Awards 2024, México posicionó a dos pizzerías entre las cien mejores del mundo. La primera es Pizza Félix, liderada por Adriana Lerma, ubicada en la Ciudad de México en la avenida Álvaro Obregón 64, colonia Roma Norte, ocupando el puesto 45.

La segunda pizzería mexicana en la lista es Pizzería della Madonna, dirigida por Marco Carboni, también en Ciudad de México, en Orizaba 37, colonia Roma Norte, que alcanzó el puesto 78. Además, Gustavo López, con Milk Pizzería Roma en Colima 159, Roma Norte, CDMX, también fue nominado.

LA MEJOR PIZZERIA DEL MUNDO

Por cuarto año consecutivo, Franco Pepe, de Pepe in Grani en Caiazzo, Italia, lidera el ranking de las cien mejores pizzerías. La segunda posición es para Rafa Panatieri y Jorge Sastre, de Sartoria Panatieri en Barcelona, España, mientras que el tercer lugar corresponde a Simone Padoan de I Tigli en San Bonifacio, Italia.

Franco Pepe se destaca por ofrecer la mejor pizza del mundo a través de su proyecto Pizza Mediterranea, que enfatiza el equilibrio de macronutrientes, como carbohidratos, proteínas y lípidos, desafiando la idea de que la pizza es solo un "capricho". Su trabajo no solo celebra la cultura gastronómica italiana, sino que también muestra cómo la pizza puede ser parte de una dieta equilibrada, promoviendo el bienestar sin sacrificar el sabor. Así, se ha convertido en un defensor de las excelencias y valores culturales de su región, según un comunicado de prensa.

En la lista Top 100 hay maestros pizzeros de 29 países y 72 ciudades, cada uno con su propia historia y estilo. Los resultados de The Best Pizza se basan en las opiniones de los nominados, quienes votan por diez colegas, además de las preferencias de expertos gastronómicos que también influyen en el proceso.

