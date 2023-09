Qué significa EL TRI y por qué se llama así la banda

El Tri es una de las más importantes bandas de rock en México, muchas veces considerada como un estilo de vida, parte del día a día del pueblo, de sus historias, de sus viajes, sus migraciones, entre muchas otras cosas. El genio detrás de su música es Alejandro Lora, o simplemente Alex, una leyenda del rocanrol y la guitarra.

Sin embargo, hay muchas preguntas que todavía rodean la existencia de una agrupación que ha estado junta más de 4 décadas. Por ejemplo, el secreto para mantenerse todavía en los escenarios a los 70 años, como un conjunto resistente, casi inseparable, o hasta de dónde viene su peculiar nombre, corto, pero conciso y memorable.

La banda lleva más de 40 años junta. Crédito: Cuartoscuro

¿Qué significa El Tri y porqué se llama así la banda?

Para entender de dónde viene el término "El Tri", primero hay que remontarse a la banda que dio inicio a la leyenda. Junto a sus primeros compañeros hizo una banda de rock n roll y blues en inglés. Era normal en esa época, era bastante normal adoptar el estilo estadounidense tanto en las letras como en los nombres que le ponían a sus bandas.

"Esa era la onda, tener nombres muy largos y rimbombantes que fueran en inglés y que nadie supiera qué onda", dijo el músico oriundo de la ciudad de Puebla en una entrevista para su documental Bios, vidas que marcaron la tuya, producido por National Geographic.

La primera banda de Alex fue Three Souls In My Mind. Crédito: Cuartoscuro

Aquella primera banda se llamó Three Souls In My Mind, formada por los músicos Charlie Hauptvogel, Alejandro Lora, Ernesto de León y Sergio Mancera. Estuvieron juntos desde 1968 y hasta el año 1985, donde tuvieron un problema legal por los derechos del nombre que finalmente se quedó el baterista.

Entonces llegó el momento más esperado por Alex, su música comenzó a popularizarse a niveles insospechados gracias a sus letras dedicadas a las personas del pueblo, a los obreros, a los migrantes, etcétera. Ahí adoptó como nombre de banda la contracción que usaban sus fanáticos para nombrar a su antiguo proyecto. Fue así que la palabra en inglés "Three" pasó a ser "El Tri".

La banda fue todo un hito en el underground. Crédito: Discogs

El aporte del Three Souls In My Mind al rocanrol

Con el tiempo, aquel Three Souls In My Mind escribió canciones en español, y la banda comenzó a funcionar mucho mejor de lo que funcionaba con temas en inglés. La gente se sentía muy más cercana a ellos, pero también les era fácil entender las canciones, identificarse, e incluso se las podían dedicar. Fue todo un acontecimiento.

En ese proyecto nacieron grandes piezas como "Perro negro y callejero", "Chavo de onda", "Abuso de autoridad", "Oye cantinero", "La gitana", "Nuestros impuestos", "Que viva el rocancol", "La chava de Avándaro", "Boogie del diablo", "Pastillas de rocanrol", entre muchas otras que ahora son himnos generacionales.