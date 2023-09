El Ariel corona a Bardo de Alejandro González Iñárritu como la ganadora de 2023

En una velada histórica, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) alzó como la producción favorita de este 2023 al filme “Bardo, falsa crónica de unas cuántas verdades”, de Alejandro González Iñárritu, que se llevó a casa ocho estatuillas de las 12 nominaciones que tenía.

En este regreso al país y a la premiación, González Iñárritu fue considerado por la AMACC como el Mejor Director, distinción que agradeció. "Me siento muy contento de compartir esta nominación con increíbles directoras", expresó el realizador, quien a su paso por la alfombra roja aplaudió la cinematografía femenina.

En el escenario del icónico Teatro Degollado, en Guadalajara, Jalisco, el cineasta aseguró que a pesar de que "solamente el 30 por ciento de las películas de este año fueron dirigidas por mujeres, en las nominación de Mejor Película y Mejor Dirección el 80 por ciento son mujeres. Eso me alegra y es algo histórico".

“Bardo” también se llevó los Ariel a Mejor Actor para Daniel Giménez Cacho, Mejor Sonido, Mejor Vestuario, Mejor Diseño de Arte para Eugenio Caballero, Mejor Fotografía, Mejor Edición y Mejores Efectos Visuales. "Gracias a Alejandro que me trajo hasta acá", expresó Daniel.

En su discurso de aceptación, Giménez Cacho también envió un poderoso mensaje: "Un saludo a todas las que resisten, que luchan por contar sus propias historias, las que se pusieron en el empeño de hacerle ver a la SCJN que la disolución de ese fideicomiso era un acto anticonstitucional".

En la primera vez en 60 años que el Ariel abandona la CDMX para realizarse en la Perla Tapatía, la otra gran cinta favorita, “Huesera”, se llevó cuatro premios: Mejor Ópera Prima, Mejor Guión Original, Mejor Maquillaje y Mejores Efectos Especiales. Los reconocimientos fueron agradecidos por su directora.

"Gracias a La Academia por reconocer a los que vamos llegando (...) Este premio va para todas aquellas que se han sentido rotas, monstruosas, innombrables, que a veces este mundo ha querido esconderlas, merecen los ojos y los oídos", comentó muy emocionada Garza Cervera.

LA GRAN SORPRESA

Al final de la velada se reveló que la AMACC eligió como Mejor Película a “El norte sobre el vacío”, de Alejandra Márquez Abella, lo que fue sorpresivo, pero que mostró el equilibrio de la decisión de los miembros, así se premió a todas las buenas películas de este año.

El largometraje de Alejandra también alcanzó la estatuilla en Mejor Coactuación Masculina para Raúl Briones, quien generó cierta polémica con su discurso: "Estoy siendo reconocido por interpretar a un narcotraficante que es asesinado por extorsionar a una familia y lo estoy recibiendo en el estado de Jalisco, me parece que está fuerte".

Esta noche también alzaron un Ariel Arcelia Ramírez a Mejor Actriz por “La civil”, la Mejor Revelación Actoral fue Emilia Berjón, por la película Trigal; por el mismo filme la Mejor Coactuación Femenina fue para Úrsula Pruneda, mientras que el director de cine Juan Mora Cattlet recibió el Ariel de Oro.

Entre los momentos destacados están el premio a Mejor Película Iberoamericana se lo llevó “Argentina 1985”, así como el homenaje que la AMACC le rindió a Ignacio López Tarso, utilizado pietaje de su filme más representativo: Macario; así como cuando Marcela Fernández Violante fue acreedora del Ariel de Oro.

MUY CONMOVIDA

Entre lágrimas, Leticia Huijara, presidente de la AMACC, agradeció el apoyo del gremio para realizar la 65 edición del Ariel y aprovechó para enviar un mensaje a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez: "Es impensable una agenda electoral y de gobierno que no contemple al arte y la cultura como prioridad en sus agendas".

Reconoce al cine de mujeres

Alejandro González Iñárritu generó furor a las afueras del Teatro Degollado de Guadalajara, donde se llevó a cabo la 65 edición del Ariel, en el que al cierre de esta edición su película Bardo se alzó con la estatuilla a Mejor Edición y Mejor Fotografía, y estaba en la contienda con otras 10 nominaciones.

A su paso por la alfombra roja, el cineasta de 60 años compartió su orgullo porque estaba nominado, en la categoría a Mejor Director, por primera vez al lado de cuatro cineastas Natalia Beristái (Ruido), Michelle Garza Cervera (Huesera), Alejandra Márquez Abella (El norte sobre el vacío) y Lucía Puenzo (La caída).

"Se produjeron 250 películas, 30 por ciento por mujeres; pero la buena noticia es que el 80 por ciento de las nominaciones en el Ariel es de ellas y eso es lo más importante. Para mí, hoy (ayer) las mujeres tienen que ganar y es muy importante, es histórico", aseguró el realizador.

Alejandro aseguró que ve con beneplácito que en la industria cinematográfica la visión femenina gana terreno y se ha convertido en fundamental: "Hay mucho talento de los jóvenes que vienen y de las chicas, que también son muy talentosas y lo están demostrando en cualquier parte del mundo".

Pide apoyos fuera de partidos

Luego de la publicación de los proyectos susceptibles de autorización del segundo periodo del Eficine 2023, en Guadalajara, González Iñárritu expresó la urgencia de que los estímulos fiscales dejen de ser una especie de promoción para los coleres del poder y se conviertan en ley, que podría aprobarse pronto.

"Hay cosas muy buenas", aceptó Alejandro, pero abundó en que "es bien complejo porque por un lado ha habido una serie de debates para los recursos, hay cosas que faltan y tenemos que seguir luchando para que los apoyos no sean de partido, que sea algo constitucional, que pertenezca a la cultura mexicana".

Feliz de regresar a México

El realizador, quien nació en Ciudad de México, comentó su felicidad porque “Bardo”, a la que definió como "una película que llegó en el tiempo que debió llegar, me dio muchas cosas, sobre todo la reconexión conmigo, con mi país y con mi gente", sea la que lo regresó a la entrega del Ariel, casi dos décadas después.

Alejandro bromeó por un instante y dijo que no tenía muy claro dónde tenía sus Ariel, pero luego corrigió y comentó que los guardaba en un lugar especial de su oficina. En este marco aplaudió que esta sea la primera vez que la premiación sale de Ciudad de México y se realizó en otra de las grandes cunas de la cinematografía nacional.

"Me encanta estar aquí en México, en Guadalajara, que hayan descentralizado la fiesta y hacerla aquí me parece genial. Me encanta, este lugar me parece mágico, es importante descentralizar la fiesta, y no solamente que venga a Jalisco sino a muchos estados, para poder incluir a más comunidades", indicó.

Antes de entrar al Teatro Degollado, González Iñárritu lamentó la situación que enfrentan en este momento los guionistas y los actores en Estados Unidos con la huelga con la que buscan pelear por sus derechos fundamentales. "Es muy desafortunada, la verdad es que mucha gente está sufriendo muchísimo", finalizó.