Presentan "Un viaje en lápiz" o el arte de dibujar mal de Gustavo Ariel Rosemffet "Gusti"

Gustavo Ariel Rosemffet, Gusti, (Buenos Aires, 1963) lleva 30 años dibujando imperfecto. Su trabajo como ilustrador ha ganado reconocimientos como el acreditado Bologna Prize, pero él dice que tiene tres décadas “aprendiendo a dibujar mal”. Antes de encontrar el estilo que caracteriza su trazo, el argentino estaba interesado en el hiperrealismo y la forma perfecta, pensaba que ese era el camino, pero un día la vida dio un vuelco.

Hace 16 años, cuenta, llegó su hijo Mallko:

“Nació con síndrome de Down y para mí fue primero no entender nada, no aceptarlo, y después, agradecerlo y darle la vuelta; entonces me reseteé, empecé a ver que la belleza no era siempre la cosa bien hecha, que no existe eso de bien hecho o mal hecho, son nuestras miradas erróneas las que juzgan porque tiene miedo, porque no saben, porque somos ignorantes en muchos aspectos. Ahí se me cambió todo el chip”.