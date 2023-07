Llega la Inteligencia Artificial al concurso literario de Elena Poniatowska

Apenas tres ediciones después de su creación, el Concurso Iberoamericano de Cuento y Novela Ventosa-Arrufat y Fundación Elena Poniatowska Amor, ya recibió trabajos hechos con Inteligencia Artificial (IA). Aunque sin atinar a explicar la forma cómo fueron identificados, Felipe Haro, hijo de la escritora mexicana que da nombre al galardón afirmó: “Hay una cosa que en el fondo te das cuenta que existe, pero cada vez va ser más difícil deterctarlo”.

Durante el anuncio de los ganadores de este año, Poniatowska se mostró neófita en el tema.

“No pues soy antidiluviana, no tengo la menor idea de cómo se podría hacer; a mi lo que me gusta escuchar, preguntar, escuchar, eso es lo que he hecho durante toda mi vida y nunca podría escribir de otra manera, me gusta mucho la voz del otro y es lo que siento que puedo hacer, pero lo demás me da hasta terror”, dijo la escritora de 91 años.