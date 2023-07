Jacqueline Zundelevich presenta el libro “Sam & Juliet” para aprender a superar la pérdida

Inspirada en una metáfora que indica que “las personas somos como olas porque al morir volvemos al océano”, la autora Jacqueline Zundelevich presentó “Sam & Juliet”, en su versión en español, un relato que narra la historia de una amistad en la que los personajes se embarcan en una aventura para descubrir que el amor es fuerte, mágico y tan infinito como el mar.

En la presentación del libro, la escritora compartió que el cuento nació cuando perdió a quien fuera su pareja y amigo debido al cáncer que padecía, una enfermedad, que tiempo después, también le fue diagnosticada a ella.

Esto la llevó a pensar en el tema de la muerte, pero también en la importancia de hablar sobre la pérdida y los duelos, desde la infancia.

Zundelevich explicó que la muerte es una palabra que siempre está presente, pero que nadie quiere pronunciar, pues el no nombrarla produce una sensación de bienestar mental.

“En nuestro día a día decidimos no enunciar palabras para habitar y vivir aparentemente en paz, pero cuando se presentan, llega el caos, por ello, en esta búsqueda me importa abordar la muerte de una forma que los niños puedan asimilar. En lo personal, el libro me ayudó a transitar por situaciones complejas y me gustaría poder ayudar a alguien más”, dijo la autora.