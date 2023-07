Publican “La mañana debe seguir gris”, la novela de amor juvenil de Silvia Molina

Cuando tenía 17 años, la escritora Silvia Molina conoció al poeta Juan Carlos Becerra en Londres, un hombre con el que vivió un breve romance que terminó cuando él falleció en un accidente automovilístico, en una carretera de Italia, en 1970.

Publicada en 1977 y reeditada por el Fondo de Cultura Económica (FCE), “La mañana debe seguir gris” es una novela autobiográfica que narra la historia de amor de la también ensayista mexicana, cuando se estableció por un tiempo en la ciudad inglesa.

“El acontecimiento permaneció como un sustrato de mi vida que me convirtió en lo que soy, después de que lo publiqué la primera vez no volví a leerlo completo, hasta ahora, y lo que más me sorprendió fue reconocerme en esos años, darme cuenta de que tenía una narración espontánea y sin miedos”, explicó Silvia Molina sobre la relectura que realizó para la publicación del FCE.

En entrevista, la también autora de “Ascención Tun” (1981) contó que aunque no fue su primer libro, sí fue el primero en ser publicado. Así, “La mañana debe seguir gris” marcó un antes y un después en su carrera literaria.

“Cuando gané el Premio Xavier Villaurrutia por esta novela, en 1977, me asombré mucho porque que yo era una total desconocida y porque, hasta ese momento, era una mala lectora”, expresó

Silvia Molina contó que esta reedición es una de las más significativas, ya que el libro forma parte de la Colección Popular del FCE, en donde es posible encontrar títulos de autores como Amparo Dávila, Elena Poniatowska y el arqueólogo y antropólogo Eduardo Matos Moctezuma.

“Me gusta pensar que esta vez el libro va a llegar a más lectores y debo confesar que casi caí en la tentación de hacer algunas correcciones relacionadas con el estilo, pero me di cuenta de que el libro no hubiera sido el mismo”, dijo la también autora de “El amor que me juraste” (1998).

Respecto a la evolución que ha tenido su narrativa, Silvia Molina contó que “aunque ya no tiene nada que ver con esa muchacha” trata de mantener una escritura fresca y un lenguaje sencillo, dos elementos que, aún en su maduración como escritora y como persona, la siguen acompañando.

“Cuando gané el Premio Xavier Villaurrutia también recibí críticas, entonces intenté a escribir de forma lineal, pero me di cuenta de que yo no contaba historias de esa manera, que esa no era mi voz, y aunque el reconocimiento pone la vara muy alta, mi tono no ha cambiado", explicó.

A DETALLE

“La mañana debe seguir gris” (1977), es el libro más reeditado en la carrera de la autora.

La obra más reciente de Silvia Molina está conformada por obras como “Muchacha en azul” (2001), “En silencio, la lluvia” (2008), “Matamoros, el resplandor de la batalla” (2010).

Ha publicado cuento, novela y libros sobre prácticas y relatos cosmogónicos provenientes de culturas mesoamericanas (nahuas, mayas y totonacas).

Por su literatura infantil y juvenil ha sido reconocida a nivel nacional e internacional con galardones como el “Premio Antonio García Cubas”, del INAH (2015) y el III Premio de Literatura Juvenil Leer es Vivir, de Editorial Everest, España (1999).

46 años cumple el libro de haberse publicado.

Imágenes | cortesía FCE

MAAZ