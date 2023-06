La pianista Daniela Liebman regresa al Palacio de Bellas Artes

Guadalajara.- Ser mexicana le da una valentía para competir con cualquier pianista del mundo, pues está nutrida con la cultura y con las artes de un país con una riqueza inigualable, aseguró Daniela Liebman, quien regresa a México para celebrar el Bicentenario de Jalisco con dos conciertos, el primero ocurrió ayer, en el Teatro Degollado, y, el segundo se va a llevar a cabo el 17 de junio, a las 19 horas, en el Palacio de las Bellas Artes.

“Siento que ser mexicana me ha hecho muy valiente. Toda la gente que conocí cuando crecí aquí, viendo lo apasionados de lo que son y de lo que hacen. Jalisco, además, tiene una cultura tan rica, tan bella. Me tocó la suerte de nacer aquí. Espero contribuir un poquito, por todo lo que he tomado de inspiración, del arte y la música. El lugar donde naces y creces tiene un impacto enorme en cómo tocas y en la persona que eres. Como la música es una reflexión de quién eres, el ser mexicana se refleja en cómo toco, de una u otra manera”, externó al visitar su tierra natal.

Daniela se emocionó al recordar como a los seis años acostumbraba asistir a los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, en el Teatro Degollado de Guadalajara, soñando en ser ovacionada como pianista. Ahora, alimenta nuevos sueños con la cultura mexicana y se enfoca a descubrir música de sus coterráneos para interpretarla en otras ciudades del mundo.

“Quiero aprender más música mexicana, estoy estudiando y descubriendo compositores. Tiene una calidez tan especial. Ahorita estoy aprendiendo unas piezas de Alfredo Carrasco, me encanta. Creo que es importante exponer al mundo esta música que tiene una calidad tan alta, quisiera compartirla en el extranjero”, dijo.

La pianista hizo un llamado a los padres para que regalen a sus pequeños instrumentos musicales antes que aparatos electrónicos; mientras que a los gobernantes les pidió que incluyan, urgentemente, clases de educación artística en el nivel de educación básica.

Asimismo, Daniela Liebman celebra en México su cumpleaños 21 y le encanta que “¡todos me invitan pastel!”, dijo carcajeando.

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) regresa también a Bellas Artes, el sábado 17 de junio a las 18:00 horas, bajo la dirección del maestro José Luis Castillo, batuta titular de la agrupación. Y contará con la participación de la pianista jalisciense Daniela Liebman, quien inició su carrera musical a los 8 años de edad y ha estado muy ligada a la agrupación.

Entre las piezas que la OFJ interpretará en el máximo recinto cultural del país se encuentran: Tres danzas indígenas jaliscienses del compositor y pianista José Rolón, y el “Concierto para piano Núm. 22”, de Wolfgang Amadeus Mozart. El programa cerrará con la “Sinfonía Núm. 9”, de Gustav Mahler, la última que el compositor austro-bohemio completaría antes de su muerte.

