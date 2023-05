Lanzan Ventum y Silo, dos discos con música de nuestro tiempo

Durante la pandemia, dice el músico Alejandro Escuer, todo se detuvo menos la capacidad de seguir creando y planeando grandes proyectos para que, cuando todo pasara, pudieran ver la luz. Ese momento ya llegó para dos materiales discográficos: Ventum. Tres obras latinoamericanas para flauta y orquesta y Silo.

El primero responde al interés inquebrantable del compositor mexicano y artista multidisciplinario de enriquecer el repertorio para flauta, instrumento al que le ha dedicado su vida.

Ventum, cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica de Heredia, bajo la dirección concertadora de Eddie Mora; con las obras de Alejandro Cardona, del propio Mora y de Gabriela Ortiz, tres de los compositores más sobresalientes de la región; y con Escuer como solista.

Las piezas que componen el material son Zachic V, de Cardona, título que proviene del nombre maya que se daba al pájaro que en náhuatl se llamaba zenzontl, y en castellano cenzontle o sinsonte, el pájaro de cien voces; Altar de viento, uno de los altares musicales que hay en el catálogo de Ortiz, en los que hay un afán religioso, y Sine Nomine, de Mora, escrito para flauta en do y flauta en sol.

“Fueron escritas por compositores latinoamericanos, son obras originales, muy expresivas, contemporáneas, llenas de poesía, dialogan con el pasado y con el presente. Por ejemplo, la obra de Mora, en su parte orquestal, suena como Revueltas; mientras que la música de Gabriela está llena de vida y de ritmo, y la de Alejandro es poética e interesante. Estoy realmente muy feliz”, explica.

Adicionalmente, detalla Escuer, durante el año 2021 ÓNIX Ensamble, el cual encabeza, inició el lanzamiento del proyecto “Portrait Concerts: Grabaciones y conciertos monográficos 2021-2025”, es decir, producciones dedicadas a la evolución del proceso creativo de un sólo compositor a lo largo de muchos años. Rodrigo Sigal es uno de los compositores elegidos debido a la larga y estrecha relación de su trabajo no sólo con ÓNIX como grupo, sino también con cada uno de sus integrantes, especialmente con el proyecto Lumínico.

Así nace Silo, una recopilación de obras compuestas a lo largo de muchos años. “Concentrar la obra de un creador es muy importante, contribuye directamente a la escritura de la historia de la música en México, porque, en este caso, la obra de Rodrigo no está disgregada en varios discos con otros autores; el monográfico resulta contundente”, ataja el flautista.

Finalmente, el artista apunta que los álbumes son una ventana a nuevas expresiones sonoras: “Pasa como cuando ves una película que ya conoces, la disfrutas; o cuando vas a un lugar que ya has visitado, lo vuelves a gozar, pero ya sabes cómo termina la película y las emociones del viaje son muy parecidas a la primera vez. Pero de repente también quiero tener la experiencia de que me lleven con los ojos cerrados como Virgilio y Dante, a todos los territorios inexplorados, al infierno y al paraíso; entrar a un museo y descubrir nuevas piezas que me pueden sorprender. Lo que busco es que el mundo interior se enriquezca, que sea más profundo”, dice.

Y añade: Y es que, además, esta música es un legado sonoro al que todo mexicano tendría que tener acceso, es parte del derecho a la cultura y eso significa producir y que haya garantía de que se podrá escuchar en la radio, que habrá conciertos para que vaya el público, que la cultura cumpla, de verdad, con una misión comunitaria”.

FOTO: CORTESÍA JOSÉ PITA

MAAZ