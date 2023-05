Los históricos e impensables días

En noviembre de 2020, en plena pandemia, Carlos Manuel Álvarez (Cuba, 1989) estaba en Nueva York cuando se enteró de una protesta organizada en La Habana por el Movimiento San Isidro, que reunió a más de doscientos artistas, intelectuales y activistas cubanos, tras el encarcelamiento del rapero Denis Solís, a quien, en juicio sumario, se le condenó a ocho meses de privación de la libertad. Lo que inició como un acuartelamiento pacífico en apoyo al músico, cuyo delito había sido insultar a unos policías que irrumpieron en su casa y transmitir la detención por redes sociales, generó una respuesta cívica nunca antes vista en la historia reciente de la isla.

Carlos, ante ello, hizo maletas, tomó el Quijote, un libro con versos de Quevedo y los diarios de juventud de Lezama Lima y se lanzó a La Habana, un viaje que inició con la sensación de ser vigilado desde Miami. Así, el autor de las novelas Los caídos (2018) y Falsa guerra (2021) toma el periodismo como herramienta para construir la crónica de aquellos días que han quedado en la historia de Cuba como los más álgidos de los que se tenga memoria, no sólo por los decibeles de las voces que conjuntó, sino, sobre todo, porque se trató de protestas que resonaron en todo el país.

El resultado está en Los intrusos (Anagrama, 2023), ganador del Premio Anagrama/UANL de Crónica Sergio González Rodríguez, una crónica detallada de este movimiento en que la acción se intercala con perfiles de algunos de los protagonistas de los eventos, entrelazado con una reflexión sobre el rol del periodismo, la escritura y el arte.

En La Habana habitan muchas realidades, aquellas del Vedado con sus zonas residenciales y la posibilidad, incluso, de comprar con moneda extranjera; está la de las orillas, lejos de las zonas turísticas, en donde no hay agua y los policlínicos están abarrotados, y las áreas céntricas con los sitios históricos, los grandes edificios derruidos y los inaccesibles hoteles frente al Malecón. Hasta esos espacios de cotidianidad se escucharon los ecos de la manifestación histórica y algo se sembró. La cosecha, sin embargo, aguarda.

“El movimiento era muy refinado, estaba articulado alrededor de artistas muy talentosos, con formación autodidacta, no habían pasado por la academia ni por los sellos de legitimación burguesa, de modo que hubo una mezcla de sensibilidad popular porque

eran creadores que venían de barrios pobres, marginalizados, atravesados por las carencias y por la humillación de la miseria porque viven rodeados por hoteles lujosos para europeos blancos”, dice.

Toda esa amalgama, explica, unida con referentes estéticos de otra naturaleza y con búsquedas e inquietudes espirituales, provocó el discurso de un grupo que, de repente, fue transversal a todas las sensibilidades de un país como Cuba. “El movimiento estaba integrado por muchos ciudadanos que venían desde lugares muy distintos y cada uno de ellos le hablaba de manera muy directa a grupos sociales en específico, eso fue lo que logró, me parece a mí, que se volviese tan importante en su momento y hablara de un modo tan directo a la sensibilidad nacional”, añade.

¿Qué te orilló a tomar un vuelo para Cuba?, se le pregunta. “Sentí que había un sitio que aglutinó una suerte de tensiones del presente, pero también resistencias del pasado, fue casi como un homenaje a los muertos: tuvo una serie de resonancias que no se pueden medir de manera lineal, para mucha gente fue un momento decisivo porque conectó con una suerte de carisma del grupo con el que compartían el hartazgo de la represión; pero también había acceso a internet y eso permitió que estas narrativas se movieran por fuera de los márgenes del estado.

Fue un punto de confluencia y de acumulación de muchas insatisfacciones, de resistencias que en su momento fueron desconocidas o muy brevemente conocidas y que, en ese momento, alcanzaron su reconocimiento; sentí que había como una superposición de tiempos históricos, que lo que estaba pasando ahí no sólo estaba pasando en el presente”, responde.

Los intrusos arranca el 9 de noviembre y concluye el 10 de enero de 2021, y, si bien el Movimiento San Isidro —que nació desde 2018— sigue activo, hay una sensación agridulce porque la libertad de expresión y las libertades civiles siguen acechadas por el castrismo.

“Me gustaría pensar que el miedo es finito, que el miedo que ha ido perdiendo la ciudadanía es el que ha ido incorporando el poder para sí mismo. En los últimos años, al menos, lo que hemos hecho ha sido mirar el miedo de frente, porque en el enfrentamiento con un poder tan refinado como es el totalitarismo cubano, hay muchas cuotas de temor, el cuerpo está en riesgo, los afectos están en riesgo, tu reputación, sea lo que eso signifique, está en riesgo también. El miedo, cuando hay rabia y hartazgo puede ser movilizador, sobre todo cuando te sientes acompañado en ese relato”, apunta.

Y añade: “Hay una sensación amarga, sin duda, pero también tengo la sensación de que es un episodio que no ha concluido ni va a concluir, que es un parteaguas en el camino de la disidencia política en Cuba y es el camino de nuestra mayoría de edad como pueblo”.

Para el fundador de la revista cubana independiente El Estornudo, y colaborador de medios como The New York Times y The Washington Post, las protestas de 2020 son también el ejemplo de cómo las nuevas generaciones han empezado a enseñarles un

camino de salida a los padres que políticamente se convirtieron en los hijos, “porque nuestros padres fueron sometidos a una eterna adolescencia ideológica que sería más o menos una traducción directa de lo que significa vivir bajo el totalitarismo”.

