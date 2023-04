El mundo de los robots en un libro

1. ¿Qué no es un robot?

Te has puesto a pensar en lo que es un robot. Tal vez podamos empezar por contestar la pregunta contraria:

¿Qué no es un robot?

Un robot no parece ser una persona metálica o un hombre de fierro que obedece, como nos lo han hecho creer en las películas o en la televisión. Pero algunos chicos con los que he platicado me han dicho que para ellos eso es un robot.

Cuando yo era pequeña imaginaba que un robot era como la casa de cientos de hombrecitos miniatura que jalaban aquí y oprimían allá para darle vida a ese ser. ¡Qué equivocada estaba!

Pero si esas ideas no corresponden con lo que es un robot, entonces…

¿Qué es un ROBOT?

Ahora se me ocurre algo mejor. Poco a poco, a lo largo de este libro, construiremos juntos la definición de lo que es un robot. Pero para ello, primero vamos a revisar algunos datos relevantes que yo llamaré IMPORTANCIAS.

2. Importancias

Los robots tienen un lugar muy importante en nuestras fantasías, en especial en las historias de luchas intergalácticas o en las películas del futuro que tratan sobre MÁQUINAS inteligentes que controlan a los seres humanos.

