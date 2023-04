Construyen otros mundos

Majo Morones

Soy divertida y feliz. Vivo con mis papás y me encanta montar a caballo. también me gusta mucho dibujar y escribir cuentos, así como jugar y colgarme en las escaleras. Tengo siete años de edad. disfruto escribir y leer porque imagino muchas cosas. (Mexicana residente en Estados Unidos).

La escritora es de las más pequeñas del grupo. Foto: Cortesía

“El duende”

Un duende estaba con Santa haciendo regalos para un niño que se llamaba Espagueti. Le pidió unos coches, eran azules y blancos, para jugar con ellos a las carreritas. A Espagueti le gustaron mucho y el duende se puso muy feliz. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.

Parte 2

Había una vez un tigre bebé y en una Navidad hizo una carta; su hermano Espagueti también escribió una. Después le pusieron las galletas y la leche. Se durmieron y soñaron que fueron a la casa de Santa. Él les dio muchos pasteles y cuando despertaron, dijeron: ¡ohhh, wow, cuántos regalos!

Cada uno tenía su nombre. Cada uno abrió su regalo. Para Tigri, ropitas y zapatitos. Para Espagueti, un plato de espaguetis.

Y a los dos les desearon Feliz Navidad. ¡Hurra!

Adrián Ureta Ochoa.

Nací el 15 de marzo de 2012, en Estados Unidos. En 2021 la revista A4Manos publicó por primera vez uno de mis cuentos: “El Ferrocarril Benyamut”. Soy amante del cine y de la lectura.

. Es uno de los autores con más experiencia. Foto: Cortesía

“El Ferrocarril Benyamut”

En 1869, en París, Francia, había un hombre muy fuerte. Era obrero de ferrocarriles y de un solo golpe con un martillo clavaba un tornillo. Se llamaba Benyamut, tenía 40 años, tez morena, músculos desarrollados, gran estatura y vestía un overol azul negro con rallas rojas. Tenía una hija de dos años y una esposa de 35.

Un día vino un hombre llamado Robert. Era más bajo que Benyamut, pero aun así era alto; entonces imagínense lo grande que era el obrero. Robert tenía una tez muy blanca y un bigote anaranjado. Vestía una camisa clara, con chaleco, pantalón y sombrero color azul. Era dueño de una empresa muy famosa de máquinas.

Se acercó a Benyamut, que estaba trabajando:

- Hola, señor, me llamo Robert, es un gusto conocerlo. Le presento esta maquinaria: puede arreglar un ferrocarril en menos de una hora. Atrás de él estaba la fabulosa maquinaria hecha de oro puro. Era un rectángulo gigante de dos metros de altura y uno de largo. Ahí dentro se guardaba el combustible de la máquina, sostenida por unas ruedas. En una de las esquinas, había una tabla colgada en el aire para que el conductor con una palanca arrancara el mecanismo. Y todo eso era de oro, excepto por las ruedas que estaban hechas de otro metal.

Benyamut estaba impresionado por la máquina, pero un poco confundido, le advirtió a Robert:

- Hola, señor, me llamo Benyamut, el gusto es mío. Perdóneme, pero a mí no me hace falta su maquinaria.

Robert expresó:

- Tengo una idea, vamos a hacer una carrera, quien inserte más tornillos ganará. Si tú ganas, te dejo en paz, si yo gano, te irás para siempre.

Extendiendo la mano:

- ¿Aceptas?

Benyamut, mirando la mano de Robert, respondió dudoso:

- ¡Sí, acepto!

Se dieron la mano y Robert dijo:

- ¡Qué bien! Comenzamos aquí y la meta es el final del ferrocarril.

Robert subió a la maquinaria y tiró de la palanca. Benyamut cogió su martillo y ambos exclamaron:

- ¡Ya!

Y comenzaron.

La máquina fue muy rápido y Benyamut iba a la par, pero se cansó y se quedó atrás. Estaba agotado, sin embargo, cogió coraje y empezó a martillar. Iba tan rápido que le pasó a la máquina. Llegó a la meta y ganó. Su corazón sonaba tan aprisa y fuerte, que murió ahí.

Robert se sintió culpable por haber inventado todo ese lío. Terminó volviéndose loco y nunca más lo vieron.

Tres días después la esposa de Benyamut y su hija, que no sabían de lo sucedido, fueron a visitarlo al ferrocarril y lo encontraron muerto. La esposa lloró como nunca y la hija no entendía nada.

En honor a él, el ferrocarril se llamó, “El Ferrocarril Benyamut”.

La madre termina de contar la historia a su pequeña hija de cinco años. Están en la habitación de la niña y ella dice:

- Es una historia muy triste.

La madre está de acuerdo:

- Es verdad, hija mía.

- ¿Ese hombre, Benyamut, era mi padre?

La madre le responde:

- Sí, ese hombre era tu padre. Pero ya tienes que dormir.

- Odio cuando dices eso.

- Cierra los ojos.

La madre se levanta de la cama, apaga las luces, cierra la puerta. La niña se duerme sonriente y, a la vez, triste.

Agnès Gabrielle Guerra Fundora

Tengo 12 años. Nací en la Habana y vivo en París. Desde siempre me ha gustado la lectura. En mi familia muchas cosas tienen que ver con la lectura. Mi abuela Marina es editora, mi tía Gabi es escritora y mi abuelo Pello (Félix Guerra) era escritor, poeta y periodista. He escrito muchos cuentos y relatos, y artículos sobre celebridades, pero mi parte favorita es leérselos a los demás.

Su abueño, Félix Guerra, era periodista y poeta. Foto: Cortesía

“Despertarse en el espacio y sobrevivir”

Una noche, Agnès estaba durmiendo. De pronto, su gato Smigley empezó a virarse a la izquierda, luego a la derecha, y así, 12 veces más hasta que Agnès se despertó. Lo que ella vio la espantó al principio, la asustó después…. Y así, hasta que se le pasó.

Se sentó en su camita rosada para ponerse sus pantuflas, pero cuando puso un sólo pie en lo que debía ser una de sus pantuflas, o la alfombra de su cuarto, sintió el vacío.

¡Cuando levantó la cabeza, lo que vio le cortó el aliento! Había 15 constelaciones, millones y millones de estrellas, un cielo negro como el espacio…. ¡No, esperen…, de verdad se le está cortando el aliento! ¡Estaba en el ESPACIO!

Menos mal que ella era fanática al espacio, porque en una esquina de la cama (que estaba flotando) descansaba tranquilamente su casco espacial de metal resistente, y el de Smigley, igual al de flores de Agnès, sólo que el suyo tenía pintados ratoncitos y sardinas.

Los dos amigos se pusieron sus cascos y el efecto de relajación fue inmediato.

