Editatona va contra la brecha de género con el tema "Acción Colectiva"

Editatona Mujeres Artistas Mexicanas es un encuentro que se realiza cada año, desde 2016, en el Ágora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) para compartir información sobre mujeres artistas de diversas disciplinas que no han sido incluidas en las entradas de Wikipedia, cuya información no ha sido actualizada o cuyo artículo no está escrito con perspectiva de género.

De acuerdo con la artista Mónica Mayer, una de las organizadoras de la editatona que ocurre en el recinto universitario, se trata de una suma de esfuerzos entre Wikimedia México, el área de Programas Públicos del MUAC y la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM, además, de la colaboración de historiadoras, investigadoras y artistas como Karen Cordero Reiman, Cecilia Noriega Vega, Alejandra Gorráez Puga y Yuruen Lerma, quienes apoyan en la parte de la documentación.

"Antes de realizar la editatona en el MUAC, se imparten cursos que ponen énfasis en explicar y contextualizar esta iniciativa y su historia en México, se presentan los criterios para la edición de entradas desde una perspectiva feminista y se elabora una lista de posibles artículos para trabajar durante la edición”, explicó Mayer.

Por otra parte, Wikipedia imparte módulos en los que se abordan las reglas, las políticas de la enciclopedia digital y la técnica de la edición, iniciativas que ha impulsado Wikimedia México para cerrar la brecha de género.

En entrevista, Mónica Mayer, compartió que este año, Editatona Mujeres Artistas Mexicanas busca crear, modificar o actualizar artículos sobre mujeres artistas, críticas, gestoras culturales y colectivas mexicanas.

Y añadió: que la editatona que se realiza en el MUAC, es sólo una de las 9 que ocurren en colaboración con Wikimedia, en México, durante el mes de la mujer.

En este sentido, contó que el 10 de marzo sucede la editatona Mujeres Filósofas, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA); el 11 de marzo, la editatona de Activistas Mexicanas, con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y Memórica México; y el 13 de marzo, Feministas del Noreste, en el Tec de Monterrey, por mencionar algunas.

Para obtener mayor información o formar parte de alguna de las editatonas es importante estar pendiente de las redes sociales (@editatona) o escribir al correo wikimedia.mexico@gmail.com.

Wikimedia y el MUAC

Editatona Mujeres Artistas Mexicanas, colaboración entre Wikimedia México, el área de Programas Públicos del MUAC y la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM forma parte de la campaña global Art+Feminism, un proyecto que surgió en Nueva York en 2014, por iniciativa de la bibliotecaria e historiadora del arte Siân Evans, quien buscó incentivar la creación de contenido relacionado con artistas mujeres.

En México, el primer evento se realizó en 2016 a partir de “Archiva: obras maestras del arte feminista en México”, un proyecto de la artista Mónica Mayer que reunió 76 obras maestras del arte feminista en México, en cuyo expediente, cuestiona los cánones y los mecanismos de legitimación establecidos por el sistema artístico, así como los procesos de invisibilización del arte de las mujeres.

Mónica Mayer, compartió que 900 entradas o artículos de artistas mujeres han sido modificados o creados desde 2016, como el de Aurora Reyes, Remedios Varo, Celia Calderón, Kati Horna, Maruch Santis, Raquel Tibol, Ana Victoria Jiménez, Ana Casas Borda, Katnira Bello, Cintia Bolio, Eli Bartra, Deborah Dorotinski y el colectivo Las hijas de violencia.

FOTO: CORTESÍA MUAC

MAAZ