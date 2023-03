La Ciudad de México, un lugar de resistencia

Pareciera un mantra: construir, destruir, reconstruir, deconstruir y volver a empezar.

Desde hace 500 años, una vez consumada la caída de Cuauhtémoc, esta ciudad siempre utópica se construye sobreponiendo una capa sobre otra, un imaginario encima del anterior, dando forma a este caos, a esta ciudad de ciudades, a este proceso ininterrumpido e inacabado, a esta tierra prometida. Existo porque resisto podría ser su declaración de principios.

También se acumula un imaginario encima del anterior, dando forma al caos. (Créditos: Cortesía Francisco Mata)

El hacinamiento es de todo tipo, sobre todo visual, somos acumuladores no sólo de cosas sino también de historia, cíclicamente intentamos deshacernos de lo que “ya no sirve” para construir algo nuevo y terminamos sólo agregando una capa más. En esta ciudad caben todos y todo, siempre podremos echar un segundo piso hasta que el siguiente sismo nos lo tire, con pintura blanca construimos un carril más en las llamadas vías rápidas, sobre un basurero edificamos corporativos, aquí reciclar no es una actitud de moda, es una necesidad y una tradición, reciclamos culturas, orígenes, destinos, sueños y pesadillas.

La ciudad es demasiado, todos sus números parecen exagerados, sus imágenes más, multitudes y amontonamientos la definen, es inabarcable, voluptuosa, confusa, indescifrable e indefinible, su enorme energía puede tornarse deprimente, la vista y los demás sentidos nunca tienen reposo, se escuchan los olores, se huelen los sonidos, se tocan las imágenes, vivir aquí parece absurdo, pero caminarla le da sentido.

Ciudad de México (año de la pandemia).

