Ofrecen dos visiones del arte

“Soy un primitivo”, dice sin más Louis Carreon (1977). Nacido en California, de adolescente fue apresado por problemas de drogas: "Cuando salí de la prisión federal decidí intentarlo en el arte. Me dije: ‘todo se puede, con devoción’". El artista había mamado de las calles el skate, el surf, el rap y el grafiti, al que considera “la forma más primitiva de arte, la primaria, la de las historias en la pared, que da sentido de pertenencia y comunidad”.

Los lienzos de Carreon están llenos de iconos religiosos, descargas de spray y pinceladas, en apariencia burdas, que le han llevado a ser comparado con Basquiat. No hay en él una intencionalidad formal: “No estudio ni soy estudioso del arte, dejo que lo que hay dentro de mí emerja, libremente, enganchado casi siempre a momentos oscuros, de desolación”, cuenta.

Louis Carreon incursiona en el óleo, la acuarela, el carbón y la escultura. Foto: Especial

El artista californiano está de vuelta en el país, está vez para participar en una exposición dual con el artista mexicano Alfonso Mena (1961). Ambos inauguran “Dualidad” el 9 de febrero en la Galería Urbana (Calzada de los Leones 195, col. Las Águilas de la Ciudad de México. “Admiro a Mena, me observo a mí mismo perdido en sus atmósferas; estoy emocionado de trabajar con él, es un maestro de la geometría sagrada”, dice.

Alfonso Mena ha trabajado en el dibujo, el óleo y el arte objeto. Foto: Especial

Carreon fundó un movimiento que llamó “Rizantino”, que fusiona elementos clásicos con lo que dice, es la escena decadente actual. Su “David reencarnado”, una escultura de mármol esculpida en Teotihuacan, lleva tenis Nike y una pistola en la mano. Mena, por el contrario se formó en La Esmeralda: “En mis inicios, mis principales influencias fueron el arte abstracto alemán, español y norteamericano. No me interesa que me encasillen como un artista abstracto”, dice.

“Si en algún momento necesito elementos de la figuración, no dudo en usarlos. Utilizó la geometría, que al igual que las matemáticas, son conceptos y pensamientos abstractos”, agrega el mexicano. Lo más importante de exponer su obra con Carreon, agrega, “son las diferencias, y esas diferencias te dan una idea de las diferentes formas en las que se puede hacer una obra”.

Ambos creadores han participado en decenas de exposiciones en todo el mundo. Foto: Especial

LSN

