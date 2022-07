Subastan arte para hacer frente a la crisis

Ante casi un centenar de personas, se llevó a cabo la Primera Subasta de Arte, en un local de la zona de Polanco, con la finalidad de ayudar a coleccionistas y artistas a sortear la crisis que sobrevino después de la pandemia de Covid-19.

Un cuadro de Leonardo Nierman Mendelejis, se convirtió en la estrella de la noche al alcanzar la suma máxima que se pagó por una obra, un total de 15 mil pesos; el resto de la venta correspondió a obras que alcanzaron un precio menor a 5 mil pesos.

Durante la noche se quedaron sin comprador piezas de Francisco Toledo, Alberto Gironella, Marco Zamudio, Chucho Reyes, Rolando Rojas, Marc Chagall y Claudia Padilla, entre otros. Las obras; sin embargo, quedaron disponibles para ser adquiridas a través de venta directa.

"Algunos artistas se están muriendo de hambre". Foto: Leslie Pérez

El remate fue organizado por cuatro amigos, amantes del arte: Dino Alberti, Carlos González Gamio, Augusto López Ortiz y María Elena Bouchez, para tratar de ayudar al gremio artístico trás la situación en la que los dejó la pandemia y frente a la crisis que viven actualmente.

La litografía en color “Moses with the new Tablets of the Law” (1966) de Marc Chagall, ofrecida en 60 mil pesos; otra de Alberto Gironella, que salió en 40 mil pesos y un cuadro de Chucho Reyes que se ofertó en 60 mil pesos, quedaron sin comprador.

Durante la noche se ofrecieron además cuadros de artistas mexicanos como Rolando Rojas, Marco Zamudio, Claudia Padilla, David Mirra, Malu Sáenz y Javier Juárez, entre otros.

"Algunos artistas se están muriendo de hambre, porque obviamente después de la pandemia nadie vende”, dijo Alberti al inicio del remate y recordó que a partir de la iniciativa de cuatro amigos, comenzaron a reunir obra hasta juntar más de 60 pieza, que se ofrecieron durante la velada.

