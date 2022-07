Arte para superar la crisis

La pandemia, dice Dino Alberti, dejó a los artistas en una situación desastrosa. “Algunos se están muriendo de hambre, porque obviamente después de la pandemia nadie vende”, dice el coleccionista y amante del arte, quien, junto a otros tres amigos (Carlos González Gamio, Augusto López Ortiz y María Elena Bouchez), organiza hoy la Primera Subasta de Arte, con la que desea apoyar al dolido gremio artístico.

La litografía en color Moses with the new Tablets of the Law (1966) de Marc Chagall; una pieza de David Alfaro Siqueiros y otra de Alberto Gironella, así como otras de Chucho Reyes, protagonizan el remate, que también incluye obras de artistas contemporáneos mexicanos como Rolando Rojas, Marco Zamudio, Claudia Padilla, David Mirra, Malu Sáenz y Javier Juárez, entre otros.

Los promotores ofrecerán coctel y vino a los asistentes (Foto: Cortesía)

Alberti insiste: “No solamente la pandemia ha sido difícil, también la situación económica del país. Hay otro problema, las personas con el poder adquisitivo para adquirir arte están invirtiendo su dinero en otra cosa, dejaron de comprar pintura”.

La subasta comenzará a las 19:00 horas, en el local de Andrés Bello 45, col. Polanco, donde antes estuvo ubicada la célebre floreria Bouquet Bouchez, propiedad de María Elena Bouchez.

“La Güera Bouchez, propietaria del local, tiene más de dos años que no recibe un peso de renta por el local y preguntó ¿qué hacemos?; se nos ocurrió que si tenemos amigos que son artistas, otros que tienen cuadros, pues vamos a hacer una subasta, y, con eso nos levantamos tantito”, añade.

Así, entre los amigos y los propios creadores, lograron reunir más de 60 piezas que serán rematadas, paleta en mano, a golpe de martillo. La idea, agrega el organizador, es que cualquier persona pueda adquirir una obra, las hay, incluso, desde una pequeña en 350 pesos, hasta de autores más reconocidos que se ofrecerán desde 60 mil hasta 200 mil pesos.

CAR